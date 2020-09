Porto Alegre Retirada de 3% da Câmara de Compensação Tarifária deve reduzir passagem de ônibus em R$ 0,15 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Medida inicia uma alteração na lógica da remuneração do transporte coletivo. Foto: Divulgação/PMPA Medida inicia uma alteração na lógica da remuneração do transporte coletivo. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por unanimidade de 35 votos, foi aprovado com emendas, em sessão remota ordinária da Câmara Municipal desta quarta-feira (16), um projeto que deve reduzir a tarifa final cobrada dos passageiros de ônibus em cerca de R$ 0,15 – o equivalente a R$ 24 milhões ao ano, levando em conta o total de usuários.

O PLCE (projeto de lei complementar do Executivo) 003/20 que altera a lei 8.133, de 12 de janeiro de 1998, trata do Sistema de Transporte e Circulação no Município de Porto Alegre. Com a aprovação, ficam extintos os 3% da Câmara de Compensação Tarifária da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

O projeto seguirá no Legislativo para redação final. Ao ser encaminhado ao Executivo, o prefeito terá até 15 dias para sancioná-lo.

A medida inicia uma alteração na lógica da remuneração do transporte coletivo, que, com a aprovação de outros projetos de mobilidade em andamento na Câmara, resultará em diminuição no preço da passagem. O transporte coletivo por ônibus é responsável pela locomoção diária da maior parcela das pessoas. Por isso, ele foi elevado pela Constituição Federal de 1988 à categoria de serviço essencial, com reconhecimento de supremacia sobre as demais formas de deslocamento urbano.

A Câmara de Compensação Tarifária é a estrutura pública que possibilita a execução da Política de Tarifa Única no Município de Porto Alegre, num cenário com mais de uma empresa executora do serviço (consórcios privados e a Companhia Carris Porto-Alegrense). Isso possibilita que seja feita a compensação entre os valores arrecadados (tarifas pagas antecipadamente, via bilhetagem eletrônica, e pagamentos em dinheiro recebidos por operadora em seus veículos) e os efetivos custos de cada empresa para execução do serviço.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre