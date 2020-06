Colunistas Reze e evite

Por Leandro Mazzini | 9 de junho de 2020

Carlos Mágico (Wizard) foi orientado por conselheiros a ficar longe de Brasília para não contaminar seus negócios. (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil entrou na polêmica, amparada em estudos médicos, e distribuiu comunicado a padres de todo o País para que orientem fiéis contaminados a não tomarem cloroquina e hidroxicloroquina – os tão citados comprimidos usados em alguns protocolos médicos de hospitais públicos e particulares, com sucesso, mas também evitados por tantos outros, após comprovações de rejeição em vitimados. A Coluna teve acesso ao boletim.

É um Mágico

O Carlos Mágico, que seria Secretário da Saúde, apareceu e desapareceu do Governo rapidinho, como num truque. Em tempo, ele é um grande amigo de João Dória.

Pula!

Carlos Mágico (Wizard) foi orientado por conselheiros a ficar longe de Brasília para não contaminar seus negócios. Entre outros negócios bilionários, tem um banco digital de sucesso, o Social Bank.

Fui!

Alguém aí ouviu falar da ativista bolsonarista Sara Winter? Sumiu, pelo merecido ostracismo a que lhe cabe, e por medo do camburão rondando sua porta.

Decolou e caiu

Foi tanta a confusão e ciumeira nas Forças Armadas que o presidente Jair Bolsonaro revogou o Decreto 10.386, que daria autonomia para o Exército ter sua própria frota de asa fixa sem depender da FAB nas operações e transporte de tropa.

Checkin do Covid

Um empresário do setor crava: mais de 100 hotéis estão fechados na cidade do Rio de Janeiro.

Covid Air

Notícias do pátio dão conta de que o Aeroporto do Galeão demitiu 400 funcionários. E as demissões no aeroporto de Confins e em empresas parceiras chegaram a 2 mil.

Mãos ao alto

A Latam continua a vender passagens e cancelar voos, aproveitando a Medida Provisória que autoriza devolução do dinheiro em até 12 meses, com a complacência da ANAC. Tem passageiro que já teve dois voos cancelados. E o dinheiro de volta, nada!

Missão dada

Novo líder do PSL, o deputado Felipe Francischini, da CCJ, tem o desafio de apaziguar os mandatários e tentar levá-lo de volta o partido para a base do Governo. Não sendo, necessariamente, bolsonarista. Mas Governo.

Aliado

Seu pai, o ex-deputado e delegado federal aposentado Fernando Francischini, aliado de Bolsonaro, sonha com apoio do presidente para disputar a prefeitura de Curitiba.

Esquecidos

A entidade Articulação dos Povos Indígenas do Brasil contabiliza 178 indígenas mortos, até ontem, vítima de coronavírus. São 1.809 contaminados distribuídos em 78 etnias.

Memória online

O senador Fernando Collor fez um post emblemático ontem à noite no Twitter, com imagem de uma camisa e a frase “O tempo é o senhor da razão”. Foi a frase que ele soltou quando renunciou.

Ficha Limpa, 10

Mais lembrança do ex-juiz Márlon Reis, sobre os 10 anos da Lei da Ficha Limpa, completados no último dia 4: “A Lei é um alento para o Brasil nesse momento em que a discórdia, o discurso de ódio e a prática de atos ilícitos muitas vezes nos tiram a memória de momentos tão ricos e produtivos para a vida cívica”.

