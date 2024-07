Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul busca soluções para efeitos das mudanças climáticas com foco no agronegócio

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

As soluções serão disponibilizadas no portal da Sict, e algumas delas serão escolhidas para uma apresentação na Expointer 2024

A Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia) realizará um levantamento de soluções para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no agronegócio gaúcho. Empresas, startups, universidades e outras instituições podem cadastrar suas tecnologias por meio deste formulário até 2 de agosto.

As soluções serão disponibilizadas no portal da Sict, e algumas delas serão escolhidas para uma apresentação na Expointer 2024, que está marcada para ocorrer entre 24 de agosto e 1º de setembro.

“Com a emergência climática no Rio Grande do Sul, pensamos no que poderia ser feito, no âmbito da Sict e do Centro de Inteligência do Agro, para auxiliar de forma estratégica os produtores e o agronegócio em geral a superar este momento. Quais são os desafios e como buscar soluções para que o Estado se recupere, do ponto de vista do agro, e esteja preparado para situações futuras? O levantamento vai contribuir para retomar a cadeia e torná-la mais resiliente”, explica a titular da Sict, Simone Stülp.

A iniciativa tem o apoio da Seapi (Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que ajudaram a definir os desafios relacionados à questão climática com influência no agronegócio.

Também são parceiros a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação e a Rede de Inovação do Agronegócio do RS, que sugeriram o formato de apresentação na Expointer e vão auxiliar na divulgação.

As soluções devem ser direcionadas para ao menos um dos seguintes desafios: recuperação de solo; sistemas produtivos resilientes; tecnologia digital para escoamento de insumos e produtos; inteligência de dados para soluções agroclimáticas (meteorológicas); futuro da agricultura no RS (transição energética, agregação de valor, redução dos efeitos climáticos e eficiência produtiva); rastreabilidade de alimentos gaúchos como ferramenta de procedência de origem e qualidade.

Para cada desafio listado acima, serão escolhidas soluções para uma apresentação na Expointer. A Sict planeja realizar workshops de conversa sobre os temas, com a presença de especialistas e produtores.

Curadoria e catálogo de soluções

Após uma curadoria da secretaria e dos parceiros, as soluções cadastradas vão compor um catálogo específico para o agronegócio, com descrição e informações sobre nível de maturidade da tecnologia (technology readiness level, TRL), benefícios e formas de acesso.

“Nosso objetivo é apresentar os dados de forma padronizada e organizada para que possam ser utilizados pela cadeia do agro e por órgãos governamentais. Estamos buscando mecanismos inteligentes para prevenção e diminuição de danos causados por desastres climáticos – especialmente aqueles relacionados, nos últimos anos, a enchentes e secas no meio rural”, conta o diretor de Ambientes de Inovação da Sict, Everaldo Daronco.

Além disso, o Catálogo de Soluções para o Desastre Climático no RS (mais amplo, com tecnologias de todas as áreas), disponível no Observatório da Inovação, será consultado para seleção de inovações voltadas ao agronegócio.

