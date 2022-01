Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem cinco casos de dupla infecção por gripe e coronavírus. O mais recente é de uma criança no Hospital de Clínicas

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No final de dezembro, um outro caso já havia sido registrado em Porto Alegre. Foto: Reprodução Paciente passa bem. Idade e outros detalhes não foram divulgados. (Foto: EBC) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das principais instituições de saúde de Porto Alegre, o Hospital de Clínicas confirmou um caso de duplo contágio pelos vírus da gripe e da covid em um único paciente. Trata-se de uma criança de idade e gênero não informados e que ingressou no setor de internação devido a outro problema. Ela passa bem e permanece sob monitoramento.

Do final de dezembro até a quinta-feira passada (13), o Laboratório Central do Estado (Lacen) já havia confirmado quatro casos de infecção simultânea por covid e vírus influenza em uma mesma pessoa. Os pacientes, todos adultos, são residentes em Porto Alegre, Santa Rosa, Carazinho e Santa Maria.

Esses últimos três casos tiveram duplo resultado positivo por meio de exame RT-PCR que detectou a presença tanto do coronavírus (SARS-CoV-2) quanto o da Influenza do tipo A. Um segundo exame mais detalhado ainda indicará, nos próximos dias, se a cepa do vírus da gripe nas amostras coletadas desses indivíduos é A-H1N1 ou A-H3N2.

Todos do sexo masculino, esses pacientes têm idades variadas, incluindo jovens e idosos: 63 anos (Carazinho), 20 anos (Santa Maria), 54 anos (Santa Rosa) e 21 anos (Porto Alegre).

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), os resultados reforçam o alerta de que ambos os vírus respiratórios estão em plena circulação e que é importante que sejam mantidas as medidas de prevenção a ambas as doenças: uso de máscara, distanciamento interpessoal e vacinação contra as duas doenças.

Desde o início de dezembro, o Lacen já identificou 347 casos de Influenza A em pessoas de 70 das 497 cidades do Rio Grande do Sul. Em pelo menos duas ocorrências, o desfecho foi o óbito do paciente (um de Porto Alegre e o outro de São Francisco de Paula).

O Lacen mantém um monitoramento dos vírus respiratórios em circulação no Estado, adotando protocolos específicos formulados após a pandemia de H1N1 em 2009. Atualmente, muitos desses casos de Influenza acabam surgindo como suspeitas de infecção por coronavírus, já que os dois quadros clínicos apresentam diversas semelhanças, exigindo assim a testagem.

Entenda

Também conhecido como “flurona” (“flu” é uma corruptela de “influenza” e “rona” se refere ao coronavírus), a dupla infecção não é uma situação rara, principalmente em períodos em que existe em circulação doenças de transmissão fácil e com elevados número de casos, como é o caso de gripe e covid.

Apesar de se ter duas infecções ao mesmo tempo, isso não significa, necessariamente, que é uma situação mais grave. Ainda assim, é importante ter todos os cuidados para evitar transmitir os vírus para outras pessoas, sendo recomendado permanecer em isolamento por, pelo menos, sete dias, ou de acordo com a orientação médica. Confira os principais sintomas:

– Febre;

– Tosse;

– Respiração mais rápida e curta;

– Falta de ar;

– Dor muscular;

– Dor de cabeça;

– Dor ao engolir;

– Nariz entupido.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul