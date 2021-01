Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 4.236 novos casos da Covid-19 e tem mais 38 óbitos

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 476.808 (94% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 476.808 (94% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado (16) 4.236 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 38 óbitos. O total de casos confirmados chegou a 505.021 e o de óbitos a 9.876. Os recuperados são 476.808 (94% dos casos).

Entre os óbitos divulgados, um é uma reclassificação de ocorrência de agosto, após investigação do caso. Outros três são de dezembro, que agora tiveram as notificações completadas. Os demais 33 são de datas entre os dias 8 e 15 de janeiro. A atualização teve ainda sete casos excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alegrete (homem, 77 anos);

Alvorada (homem, 57 anos);

Cambará do Sul (homem, 81 anos);

Candelária (homem, 73 anos);

Canoas (homem, 50 anos);

Carazinho (mulher, 45 anos);

Caxias do Sul (homem, 63 anos);

Estrela (homem, 78 anos);

Estrela (homem, 67 anos);

Fazenda Vilanova (mulher, 81 anos);

Guaíba (mulher, 84 anos);

Guaíba (mulher, 88 anos);

Ijuí (homem, 83 anos);

Ijuí (homem, 87 anos);

Lajeado (homem, 83 anos);

Maquiné (homem, 65 anos);

Montenegro (homem, 88 anos);

Panambi (mulher, 77 anos);

Passo Fundo (mulher, 82 anos);

Pelotas (homem, 65 anos);

Pelotas (homem, 78 anos);

Porto Alegre (mulher, 74 anos);

Porto Alegre (mulher, 61 anos);

Porto Alegre (mulher, 63 anos);

Restinga Seca (homem, 73 anos);

Restinga Seca (mulher, 89 anos);

Rio Grande (mulher, 81 anos);

Santa Cruz do Sul (mulher, 74 anos);

Santa Maria (mulher, 70 anos);

Santiago (mulher, 87 anos);

Santo Ângelo (homem, 75 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 88 anos);

São Leopoldo(mulher, 56 anos);

Taquara (homem, 87 anos);

Taquari (mulher, 81 anos);

Torres (homem, 39 anos);

Vacaria (homem, 80 anos);

Venâncio Aires (mulher, 62 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 2

Agudo – 6

Alecrim – 3

Alegrete – 11

Almirante Tamandaré do Sul – 1

Alto Feliz – 1

Alvorada – 31

Antônio Prado – 6

Aratiba – 1

Arroio do Meio – 3 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 16, 2021

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul