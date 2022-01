Tecnologia Robô executa cirurgia intestinal complexa sem assistência humana

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Robô STAR realizou o procedimento minimamente invasivo em porcos. (Foto: Divulgação/Johns Hopkins University)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma cirurgia de laparoscopia foi realizada por robôs sem intervenção humana, segundo anúncio da Universidade John Hopkins nesta semana. As máquinas, chamadas de STAR (sigla em inglês para Robô Autônomo de Tecido Inteligente), realizaram o procedimento de anastomose intestinal em porcos. Foi necessária uma pequena incisão, o que não anula a complexidade da operação. Segundo o estudo, os robôs lidaram melhor com a ocasião que os próprios médicos especialistas.

A laparoscopia é um procedimento complexo, já que lida com tecidos moles que podem gerar situações não programadas. Contudo, os pesquisadores que desenvolveram as máquinas STAR utilizaram um endoscópio tridimensional, capaz de reproduzir imagens de tudo que está em volta. Dessa forma, o robô consegue enxergar bem através das lentes e reproduzir o procedimento que um humano faria.

As máquinas STAR também conseguem tomar decisões mais seguras e acertadas sobre as cirurgias. Isso se deve ao algoritmo que foi instalado, que possibilita o aprendizado do robô por meio das situações em que ele é inserido. Dessa maneira, ele pode avaliar o caso do paciente, planejar o melhor procedimento a se fazer e assim iniciar o processo.

A laparoscopia, apesar de ser um desafio para a área médica, é uma cirurgia minimamente invasiva para os pacientes. A intenção é então programar robôs, como o que foi feito com o STAR, para que os procedimentos futuros nessa área sejam ainda mais precisos e tenham uma exatidão que nem sempre os humanos alcançam.

