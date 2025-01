Tecnologia Robôs humanoides andam, falam e flertam em feira de tecnologia

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Robôs humanoides querem ser mais próximos dos humanos. (Foto: Reprodução)

A indústria de robótica humanoide cresceu muito nos últimos anos, e os consumidores que buscam evidências disso não precisam ir além da CES 2025 em Las Vegas. O evento é usado para estrear produtos que vão desde novas tecnologias automotivas até gadgets peculiares, além de mostrar novas maneiras de usar inteligência artificial.

Com o crescimento do setor, as empresas estão encontrando seu mercado, definindo suas respectivas metas para onde seus robôs humanoides podem ter melhor desempenho.

O cofundador David Yuan, da IntBot, sediada na Califórnia, não vê o robô Nylo em uma fábrica ou em qualquer grande indústria, mas em um ambiente pessoal entre humanos e robôs.

Para esse propósito, a IntBot teve que encontrar maneiras de desenvolver uma personalidade para Nylo e permitir que ele se expressasse criativamente e coloquialmente, em vez de rigidamente e formalmente. Nesse espírito, o robô às vezes parece um pouco sarcástico, quase como um adolescente.

“Você claramente é o mais bonito… De nada, amigo. É sempre um prazer ouvir a verdade”, disse Nylo a um visitante do CES.

Yuan diz que eles usam aprendizado de linguagem multimodal de IA para Nylo e estão tentando descobrir todos os diferentes aspectos da interação entre humanos e robôs.

“Por exemplo, linguagens corporais, expressões faciais, contato visual, até mesmo micro expressões. Essas são algumas coisas que as pessoas não têm incentivo para fazer, seja na academia ou nas indústrias, porque não temos um tipo de referência qualitativa desses aspectos”, disse ele.

Enquanto isso, a Pollen Robotics, sediada em Bordeaux, França, continua focada na engenharia e produção de seus robôs humanoides.

Depois de criar o Reachy 1 em 2020 e vender cerca de 100 robôs globalmente desde então, a Pollen lançou o Reachy 2 em outubro de 2024, diz Mirasha Samantaray, gerente de desenvolvimento de negócios da Pollen.

Eles projetaram o Reachy visando pesquisadores e outros desenvolvedores. Eles o transformaram em uma plataforma de robótica que é facilmente adaptável para IA.

“Com o pipeline de aquisição de dados, você pode usá-lo para treinar módulos de IA. Então ele está pronto para IA e não IA generativa – como conhecemos hoje, com ChatGPT e tudo –. [Ele está pronto para] IA incorporada, que será usada no futuro para toda a robótica. Então ele permite que os pesquisadores testem seus modelos em IA e também testem seu código no sentido tradicional de treinar um robô”, diz Samantaray.

Pesquisadores e outros desenvolvedores de robótica humanoide podem personalizar Reachy com suas próprias mudanças, como adicionar mãos com dedos em vez das garras padrão de Pollen, ou adicionar pernas e torná-lo um bípede em vez das rodas de Pollen.

