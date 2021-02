Colunistas Rodrigo Lorenzoni: “Ricardo Gomes é o primeiro prefeito liberal a assumir o paço municipal”

Por Flavio Pereira | 6 de fevereiro de 2021

Rodrigo Lorenzoni e Ricardo Gomes ontem na prefeitura: encontro de liberais. (Foto: Reprodução)

A capital gaúcha terá em breve a regulamentação da lei de liberdade econômica, fruto de um projeto do atual vice-prefeito Ricardo Gomes em parceria com o vereador Felipe Camozzato, cujo texto foi inspirado na lei estadual, de autoria do deputado e presidente estadual do Democratas, Rodrigo Lorenzoni. O tema vem sendo tratado pelo prefeito Sebastião Melo com Ricardo.

Ontem, Rodrigo Lorenzoni visitou Ricardo Gomes, que encontra-se no exercício da prefeitura da capital gaúcha, em razão da viagem do prefeito Sebastião Melo.

Rodrigo fez questão de saudar o fato de que “Ricardo Gomes é o primeiro prefeito liberal a assumir o paço municipal.” No diálogo com o prefeito em exercício, ele reforçou que “uma das liberdades mais importantes, é a liberdade econômica. Daí a Importância de regulamentar a lei na capital, para que através da desburocratização, da implementação da presunção da boa fé, o empreendedor possa ter liberdade para gerar renda e emprego na nossa cidade neste momento de retomada econômica”.

“O ambiente econômico pertence às pessoas”

Na conversa com Rodrigo Lorenzoni, o prefeito em exercício Ricardo Gomes concordou que “a lei – da liberdade econômica – foi um balizador para Porto Alegre, nos inspira e nos faz trabalhar. Estamos trabalhando para regulamentá-la”.

Ele prevê que “na saída da crise da Covid, o Brasil vai voltar a crescer e esse crescimento não será o mesmo em todas as regiões. Mas, nos estados e nas cidades que fizeram o tema de casa, o crescimento vai acontecer primeiro.”

Ele acredita que “o ambiente econômico pertence às pessoas, e não aos governantes” e avaliou que “o prefeito Sebastião Melo, como nós dois, acredita na liberdade econômica como forma de fazer desenvolvimento econômico.”

Lula quer Haddad contra Bolsonaro em 2022

A defesa de Lula ainda está confiante na possibilidade do STF anular as condenações que lhe foram impostas no âmbito da Operação Lava-Jato, permitindo que ele seja seja excluído do enquadramento na Lei da Ficha Limpa, e concorra à eleição de 2022.

O plano B, seria novamente a candidatura de Haddad, contrariando setores do PT que entendem que seria o momento de uma aliança dos partidos de esquerda para enfrentar Jair Bolsonaro em 2022.

O próprio Haddad confirmou que foi chamado por Lula para uma conversa no último sábado (30), quando lhe foi dito que “não temos mais tempo por esperar”, orientando que “coloque o bloco na rua”.

Weintraub teme censura

O ex-ministro da Educação e atual diretor do Banco Mundial Abraham Weintraub tem um pressentimento: pode que poderá ser censurado a qualquer momento nas redes sociais. Por esta razão, ele faz um alerta:

“Os tempos são sombrios. Há censura e o totalitarismo avança. Há inclusive o risco de nossa integridade física (não nos EUA). Assim, peço que também sigam meu irmão @ArthurWeint. Caso me calem, haverá mais uma voz defendendo os mesmos ideais de LIBERDADE E JUSTIÇA.”

