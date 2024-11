Inter Roger Machado elogia apoio da torcida do Inter durante empate em 1 a 1 com o Flamengo no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

"O torcedor não desistiu", disse o técnico Roger Machado

O técnico Roger Machado elogiou a torcida do Inter pelo incentivo durante a partida contra o Flamengo. O jogo, que aconteceu na noite de quarta-feira (30), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, terminou com um empate por 1 a 1 entre as equipes. O Colorado perdeu a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, se mantendo na quinta colocação com 53 pontos.

“A vibração do vestiário, para mim, é um sentimento muito parecido com o da arquibancada. A gente sente não ter vencido, porque produziu muito, mas está muito orgulhoso porque o torcedor não desistiu – assim como a gente – de nos incentivar até o último instante. Isso é muito importante. A vibração, que a gente falou, a energia, de fazer uma equipe resiliente que não se entrega nunca, que não aceita a derrota”, disse o treinador Roger Machado.

O Inter volta a campo na próxima terça-feira (5) para enfrentar o Criciúma, às 21h30min, também no estádio Beira-Rio. A equipe trabalha para conquistar uma vaga direta na Copa Libertadores e para manter a invencibilidade no campeonato que já dura 12 jogos.

