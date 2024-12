Rio Grande do Sul RS é o Estado com menor índice de pessoas em extrema pobreza

8 de dezembro de 2024

Governo gaúcho atribui o avanço a ações e programas sociais.

O Rio Grande do Sul alcançou, pela primeira vez na história recente do País, a menor taxa de extrema pobreza dentre os Estados. Conforme relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), em 2023 apenas 1,3% da população gaúcha vivia com rendimento mensal per capita de até R$ 209, uma redução de 48% em comparação ao índice de 2019. No Brasil, esse indicador caiu 39,7% no mesmo período.

De acordo com o governo gaúcho, o resultado positivo pode ser atribuído a iniciativas estaduais de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. A lista inclui 32 programas e ações com essa finalidade nos últimos cinco anos.

Só o “Devolve ICMS”, com pagamentos trimestrais, foi responsável por R$ 271,1 milhões, beneficiando pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até meio salário-mínimo (cerca de R$ 700).

Outra iniciativa de destaque mencionada pelo Palácio Piratini é o “Todo Jovem na Escola”, que combate a evasão escolar no Ensino Médio. Para isso, são fornecidos bolsa mensal e bônus por aprovação no ano letivo. Já o “Volta por Cima”, para vítimas de desastres climáticos, distribuiu R$ 37,5 milhões em auxílios.

As políticas públicas gaúchos também contemplam o segmento habitacional. Desde 2023 foram regularizadas moradias para 830 famílias, além de 3,2 mil lotes em 114 assentamentos e 1,1 mil em reassentamentos. O programa “Porta de Entrada, lançado no âmbito do Plano Rio Grande em outubro, oferece subsídio de R$ 20 mil para entrada na aquisição da casa própria, destinado a famílias com renda de até cinco salários-mínimos.

“O apoio às famílias que mais precisam tem sido possível porque o governo fez as reformas e o ajuste fiscal necessários”, ressalta o governador Eduardo Leite. “Hoje, muitas das iniciativas que implementamos servem de modelo para todo o Brasil.”



2024-12-08