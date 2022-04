Mundo Russos cavaram trincheiras em área radioativa ao redor de Chernobyl

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Placa indica risco de radiação nas proximidades de Chernobyl. (Foto: Reprodução)

A empresa nuclear estatal da Ucrânia, Energoatom, afirmou que tropas russas fizeram trincheiras na Floresta Vermelha, área mais radioativa na zona de exclusão de Chernobyl, enquanto ocupavam a região.

Um vídeo de drone, divulgado na quarta-feira, pelas forças armadas da Ucrânia, mostra imagens do que seriam essas trincheiras feitas pelo exército da Rússia muito próximas da usina.

A Floresta Vermelha recebeu esse nome quando dezenas de quilômetros quadrados de floresta conífera ficaram avermelhados após absorverem radiação da explosão de 1986, um dos piores desastres nucleares do planeta.

Uma vasta área em torno de Chernobyl está fora dos limites para qualquer um que não trabalhe lá ou que não possua uma permissão especial, mas a Floresta Vermelha é considerada tão altamente contaminada que mesmo os funcionários da usina nuclear não são autorizados no local.

Um dos funcionários de Chernobyl disse que era um ato suicida para os soldados, pois a poeira radioativa que eles provavelmente inalaram pode causar radiação interna em seus corpos.

Embora as tropas russas tenham tomado o controle de Chernobyl pouco depois da invasão russa à Ucrânia no dia 24 de fevereiro, os funcionários ucranianos da usina continuaram a supervisionar o armazenamento seguro de combustíveis nucleares e supervisionar as ruínas concretadas do reator que explodiu em 1986, causando o pior acidente nuclear da história.

Não houve comentário imediato das autoridades russas, que negaram que suas forças teriam colocado as instalações nucleares em risco.

