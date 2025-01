Colunistas Safety in the work (17): PPR – Limitações no uso de respiradores

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Os respiradores com cartuchos químicos são dispositivos de proteção respiratória para situações que não sejam de emergência. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Capítulo XIII – Continuação … 5

Limitações no uso de respiradores com cartuchos químicos:

Os respiradores com cartuchos químicos são dispositivos de proteção respiratória para situações que não sejam de emergência e nunca deverão ser usados em atmosferas imediatamente perigosas à vida, exceto para fugir (escapar) do local. Contudo, a fim de esclarecer este conceito geral é conveniente lembrar quatro outras situações que, como regras, se aplicam aos Respiradores (lembrando sempre que Respirador não é Máscara):

a) Não usar respiradores com cartuchos químicos para proteção contra materiais gasosos que sejam extremamente tóxicos mesmo em concentrações baixíssimas. P.ex.: Cianeto Hidrogenado

b) Não usar respiradores com cartuchos químicos em locais com materiais gasosos tóxicos que não possam ser clara e imediatamente detectadas pelo cheiro e mais cuidado ainda com os que tem cheiro mas que rapidamente podem paralisar os nervos do olfato e enganar o usuário. P.ex.: Cloreto de Metila e Sulfeto de hidrogênio

c) Não usar respiradores com cartuchos químicos contra gases que facilmente, mesmo em concentrações baixas, sejam irritantes para os olhos, mesmo que o cartucho tenha capacidade de neutralizar para a respiração. P.ex.: o Cartucho aguenta até 500 ppm mas os olhos apenas 20 ou 30 ppm.

d) Não usar respiradores com cartuchos químicos contra gases que não sejam efetivamente detidos pelos neutralizantes químicos normalmente contidos no cartucho e não identificados por cheiro, cor ou volume, assim como o Monóxido de Carbono.

A seguir listamos alguns dos gases e produtos químicos mais comumente usados na indústria, embora não tenha a pretensão de ser completa ou esgotar todos tipos:

* 1) Acroleína;

* 2) Acrilonitrila;

* 3) Anilina;

* 4) Arsênico;

* 5) Bromo;

* 6) Dissulfeto de Carbono;

* 7) Monóxido de Carbono;

* 8) Dimetilanilina;

* 9) Dimetilsulfato;

* 10) Cianeto de hidrogênio;

* 12) Seleneto de hidrogênio;

* 13) Sulfeto de hidrogênio;

* 14) Brometo de metila;

* 15) Cloreto de metila;

* 16) Níquel carbonila;

* 17) Compostos Nitro: Nitrobenzeno, Óxido de nitrogênio, Nitroglicerina e Nitrometano;

* 18) Ozônio;

* 19) Fosgênio;

* 20) Fosfina;

* 21) Tricloreto de fósforo;

* 22) Estibina;

* 23) Cloreto de enxofre.

Os cartuchos químicos combinados são aquele que servem para situações onde além de gases, existem poeiras, pós, neblinas, fumos ou qualquer tipo de material particulado, simultaneamente, e de um modo geral, os fabricantes já os produzem de forma completa, formando um conjunto que não desassocia a parte mecânica da parte química. Contudo em muitas situações, especialmente, na pintura a pistola e na forma espargida, acontece que o filtro mecânico satura muito antes do filtro químico e tem-se que substituir o mecânico quando o químico ainda tem muita vida útil. É um desperdício.

Por isso alguns fabricantes produzem cartuchos onde a parte mecânica é facilmente removível, permitindo que com rápida e facilmente possa ser trocado o filtro mecânico conservando o cartucho químico, o mesmo. Por isso o responsável do programa deve estar atento a este detalhe e acionar o fornecedor do EPI para que o equipamento adquirido seja o adequado a essa especial situação.

Além da pintura por pulverização, a solda tanto elétrica quanto a por oxigênio, ou polimento, usinagem, ou qualquer outra fonte de partículas se concentra frente ao trabalhador, são situações onde o filtro mecânico, certamente, terá sua saturação bem antes do elemento químico.

Sem a pretensão de ter esgotado a matéria, digo que as informações aqui contidas sobre o uso e especificação de Respiradores, compõe um abrangente universo para assegurar no auxílio de uma correta especificação e aplicação para o correto e necessário cuidado com a vida e a saúde.

Na próxima edição, de nº 18, prevista para sexta-feira, 17.01, vamos iniciar o exame das máscaras para gases, ainda dentro da chamada linha de purificadores.

Luiz Carlos Sanfelice – lcsanfelice@gmail.com

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

