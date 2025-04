Economia Saiba como consultar os valores do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A antecipação vai injetar cerca de R$ 73,3 bilhões na economia brasileira Foto: Arquivo/EBC . (Foto: Arquivo/EBC) Foto: Arquivo/EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem consultar o valor do benefício de abril e também da primeira parcela da antecipação do 13º salário pela Central de Atendimento 135 ou pelo Meu INSS (aplicativo ou site).

Pelo telefone, a pessoa terá que informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. Os beneficiários começam a receber a primeira parcela do 13º salário a partir de 24 de abril, de acordo com o número final do cartão do benefício.

O primeiro pagamento será feito de 24 de abril a 8 de maio; a segunda parcela será depositada de 26 de maio a 6 de junho. A antecipação vai injetar cerca de R$ 73,3 bilhões na economia brasileira. A medida foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento em Brasília, e atende a um pedido do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, solicitou à Dataprev que rode a folha de pagamento já com o abono neste mês. Segundo ele, o pagamento antecipado é essencial para ajudar os mais de 34,2 milhões de segurados do INSS a cobrir despesas básicas, como alimentação e medicamentos.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

Beneficiários de aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Quem teve o benefício concedido até 31 de março de 2025. A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. A segunda parcela pode vir com descontos de IR (caso o beneficiário seja contribuinte).

Quem não recebe o pagamento?

Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia, que por lei não têm direito ao 13º.

Como consultar o pagamento?

Site ou app Meu INSS → Acesse com CPF e senha, selecione “Extrato de Contribuição” e baixe o PDF. Pelo telefone 135, atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h. É necessário informar CPF e responder perguntas de segurança. O INSS ressalta que não existe pagamento de 14º salário, como circulam em mensagens falsas nas redes sociais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/saiba-como-consultar-os-valores-do-13o-salario-para-aposentados-e-pensionistas-do-inss/

Saiba como consultar os valores do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS

2025-04-16