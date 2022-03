Tecnologia Saiba como criar um perfil no Google Chrome

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Criar diferentes perfis no Google Chrome pode ser um importante recurso para dividir os itens do navegador.

Se você compartilha seu computador com outras pessoas ou até mesmo usa o desktop para diferentes funções, como estudos e trabalho, criar diferentes perfis no Google Chrome pode ser um importante recurso para dividir os itens do navegador. Aprenda abaixo como criar um novo perfil no Google Chrome, entenda as vantagens do recurso e veja como alternar facilmente de um perfil para outro.

Para criar um novo perfil no Google Chrome, siga os passos a seguir:

Adicione um perfil

Abra uma página do Google Chrome e clique na sua imagem de perfil, localizada no canto superior direito da tela. Na sessão “Outros Perfis”, clique em “Adicionar”;

Inicie uma nova sessão

Na tela seguinte, comece a configurar seu novo perfil. Para isso, clique em “Iniciar sessão”, caso você pretenda usar uma conta Google, podendo assim ativar a sincronização para que todos os seus marcadores, histórico e outras informações fiquem associados a ela.

Caso, no entanto, você não queira vincular esse novo perfil a uma conta Google, clique em “Continuar sem uma conta” e pule diretamente para o passo 4.

Crie o novo perfil com uma conta Google

Utilize seu e-mail e senha da conta Google para prosseguir. Você será questionado se deseja ou não ativar a sincronização de seus dados (marcadores, histórico, etc). Caso não queira, clique em “Não, obrigado”.

Caso queira, antes de confirmar a operação, você pode clicar em “Definições de Sincronização”, em seguida em “Efetue a gestão do que sincroniza” e, por fim, em “Personalizar a sincronização” para escolher quais das funções deseja sincronizar. Feito isso clique em “Confirmar”. Lembre-se que essas definições podem ser acessadas e modicadas a qualquer momento depois da criação do perfil.

Caso queira confirmar a sincronização de todas as funções, sem personalizar as permissões, clique diretamente em “Sim, aceito” para prosseguir.

Personalize o perfil

Adicione um nome ou uma etiqueta. Escolha uma imagem ou avatar, defina uma cor para o tema e marque ou não a caixa para a criação de um atalho na área de trabalho. Confirme a operação clicando em “Concluído”. Pronto, seu novo perfil do Google Chrome já foi criado.

Se a opção de personalização não apareceu ou você deseja editá-la posteriormente, clique novamente na sua imagem de perfil, localizada no canto superior direito da tela, e toque em “Personalizar Perfil” (símbolo de lápis). Feitas as mudanças, as alterações são salvas automaticamente.

Por que ter vários perfis no Google Chrome?

O Google Chrome permite a criação de inúmeros perfis, que podem ser adicionados de maneira rápida e fácil, possibilitando que um amigo ou familiar use o navegador sem interferir nos itens de outros usuários. Isso quer dizer que cada perfil tem seu próprio histórico de navegação, seus favoritos, senhas salvas e até mesmo aparência, dividindo os dados e as experiências de cada usuário.

Mesmo para quem usa o navegador sozinho, a criação de perfis pode ser uma forma interessante e organizada de separar itens pessoais de trabalho, estudos e outras áreas de interesse. Como não é necessário associar uma conta Google ao perfil, basta criá-lo usando uma etiqueta e alternar entre as contas, de acordo com a necessidade.

Como alternar entre os perfis: Clique na sua imagem de perfil, localizada no canto superior direito da tela; Na sessão “Outros Perfis”, clique no perfil para o qual deseja trocar; Pronto, o perfil será aberto em uma nova janela do Chrome.

