Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

O ex-jogador do Palmeiras teve duas oportunidades de marcar um gol, mas não conseguiu. (Foto: Divulgação)

Endrick fez sua estreia como titular do Real Madrid nessa quarta-feira-feira (2) na derrota por 1 a 0 da equipe espanhola para o Lille, pela Champions League. O ex-jogador do Palmeiras teve duas oportunidades de marcar um gol, a primeira aos 18 minutos, quando arrancou do campo de defesa, driblou os marcadores mas chutou em cima do goleiro e a segunda em uma bola que sobrou na área, o brasileiro chutou para o gol, mas a bola desviou no zagueiro e foi para fora.

No segundo tempo Endrick levou um cartão amarelo e deixou o campo logo em seguida, aos 11 minutos, para a entrada de Modric. Quem também entrou na segunda etapa foi o craque francês Mbappé, que começou a partida no banco de reservas.

Veja as estatísticas de Endrick na partida:

– 7 passes (6 corretos e 1 errado);

– 2 finalizações no alvo;

– 1 desarme;

– 2 faltas cometidas;

– 1 falta sofrida;

– 2 perdas de posse de bola;

– 1 cartão amarelo.

Próxima rodada

A derrota marcou o fim da invencibilidade de 58 jogos do Real Madrid. Com o resultado, o clube espanhol caiu para a 17ª posição na tabela, com 3 pontos. Já o Lille, que venceu a primeira, também tem 3 pontos e está logo atrás, na 18ª colocação.

Na próxima rodada o Real Madrid recebe o Borussia Dortmund no Santiago Bernabéu. O Lille, por sua vez, enfrenta o Atlético de Madrid, fora de casa.

Imprensa espanhola

Apesar do baixo desempenho da equipe de Carlo Ancelotti, o brasileiro Endrick foi enaltecido pela imprensa espanhola em sua primeira partida como titular. O mais entusiasmado foi o jornal Marca, que deu a maior nota para o brasileiro no primeiro tempo, um 8, junto do goleiro Lunin.

O jornal espanhol também reconheceu que Endrick é uma potência e que o brasileiro acredita em todas as jogadas. “Vai dar muitas alegrias ao Madrid”, afirmou o Marca. Na nota, o jornal ponderou que o excesso de vontade de Endrick pode lhe prejudicar algumas vezes, se referindo à jogada em que levou cartão amarelo depois de um carrinho para tentar roubar a bola. “Às vezes não mede sua energia pela ansiedade de agradar. Calma e dar carinho a ele”, finalizou.

O Mundo Deportivo afirmou que foi dos pés de Endrick que saiu a melhor jogada do Real Madrid, na arrancada do brasileiro ainda no primeiro tempo, que terminou em uma finalização em cima do goleiro. Já o Sport destacou que, com Bellingham e Vini Jr. apagados, o que sobressaiu foi a vontade de Endrick. “Seu desejo era a única coisa aproveitável”.

O Diario AS elogiou o vigor físico do brasileiro, por conta da arrancada que gerou uma oportunidade de gol, em meio a uma “péssima atuação” do Real Madrid. “Magnífico para causar desequilíbrio, mas pode ser mais moderado”, também fazendo referência ao lance em que o brasileiro recebeu cartão amarelo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

