Acontece Saiba como limpar notebooks e acessórios para se proteger contra o novo coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ ANKER)

Itens pessoais também podem ser fontes de propagação do novo coronavírus. Para evitar com que a superfície de equipamentos de informática contenha o causador da covid-19, especialistas em tecnologia recomendam higienizar computadores e acessórios com mais frequência no período de pandemia.

Confira algumas dicas:

Como higienizar corretamente notebooks

Para limpar a tela do notebook, use um pano suave e seco. Evite lenço de papel, flanela, papel higiênico, poliéster e papel-toalha, pois podem riscar a tela. “Antes de iniciar a limpeza, o indicado é desligar o equipamento, inclusive da tomada. Nunca utilize produtos químicos, multiuso, limpadores de vidro ou álcool em gel. Essas opções mancham os computadores”, orienta Cinthya Ermoso, gerente de produtos da Positivo Tecnologia, empresa que representa a marca japonesa VAIO no Brasil.

Limpeza do teclado

Para higienizar o teclado é recomendável o uso de pano levemente umedecido com água. Para tirar a sujeira entre as teclas, utilize pincel ou escova de dentes já descartada. Outra maneira prática de limpar entre as teclas é usar secador de cabelo, desde que o ar esteja na temperatura fria.

Limpe as entradas e saídas de conectores

Utilize um pincel com cerdas finas ou a escova de dentes para esfregar as entradas dos componentes com cuidado e delicadeza. “Procure não colocar muita força para evitar danos. Nunca utilize cotonetes nesses locais, pois deixam resíduos de algodão e podem comprometer o funcionamento do notebook”, alerta Cinthya.

Cabos e carregadores

Assim como computadores, acessórios como cabos e carregadores portáteis também precisam ser higienizados. De acordo com o head da Anker no Brasil, Marcus de Paula Machado, esses dispositivos devem ser limpos com pano ou lenço de papel umedecido em água com sabão ou detergente neutro. “É preciso limpar o cabo em toda a extensão assim como a estrutura dos carregadores. Já as entradas e saídas podem ser higienizadas com escova de dentes seca de cerdas macias”, explicou Machado.

Fones também precisam ser limpos

Os fones de ouvido ganharam ainda mais visibilidade diante da expansão da prática de home office. Além de usados para ouvir músicas, são acessórios que melhoram a experiência em videochamadas. A limpeza desses itens pode ser a mesma praticada em cabos e carregadores. Especificamente, os fones possuem partes removíveis que podem ser lavadas com água e sabão ou detergente neutro. “ Basta secar bem e colocá-las novamente”, diz Marcus.

O que não deve ser feito

Evite aplicar álcool em gel ou etílico diretamente nos fones de ouvido: a substância evapora rapidamente e pode danificar os acessórios. Não limpe os fones durante o carregamento, pois energia elétrica e umidade não combinam. Limpe os dispositivos apenas quando estiverem desligados e desconectados da tomada. Por fim, é importante lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel 70° antes de manusear os dispositivos. “Com esses cuidados, as pessoas garantem o bom funcionamento dos equipamentos e ainda aumentam o nível de proteção contra o novo coronavírus”, conclui Marcus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece