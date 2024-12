Rio Grande do Sul Saiba como será a identificação das vítimas da queda de avião em Gramado, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O acidente aconteceu na Avenida das Hortênsias, uma das principais vias da cidade Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os corpos das 10 vítimas fatais do acidente aéreo em Gramado, na Serra Gaúcha, neste domingo (22), serão levados para o IML (Instituto Médico-Legal) de Porto Alegre. A informação é do delegado titular de Gramado, Gustavo Barcellos. Ele afirmou que a transferência será realizada devido à “magnitude do evento”.

Por volta das 10h50min desta segunda-feira (23), os corpos foram retirados do local e o trabalho de perícia foi encerrado. As investigações continuam para realizar a identificação e a individualização das vítimas.

O perito do IGP (Instituto Geral de Perícias do Estado), Lucas Taniolo, afirmou que a confirmação da identidade das vítimas será feita com exames de DNA ou outros métodos de identificação possíveis.

“São muitas amostras. Temos que cruzar inúmeras amostras com uma possível referência de várias pessoas. Então, com certeza, vai levar um tempo e não há como precisar um prazo”.

Além dos exames genéticos, a análise da impressão digital e da parte odontológica (arcada dentária) podem auxiliar na identificação dos mortos. “É uma cena muito impactante. Um cenário de destruição. Ficamos impactados com a cena. Durante meus 20 anos não havia vivenciado uma realidade dessa“, declarou o delegado Barcellos.

Queda do avião

O acidente aconteceu após um avião cair em Gramado, na serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22). O acidente aconteceu na Avenida das Hortênsias, uma das principais vias da cidade.

Ao todo, 10 pessoas morreram. Outras duas ficaram gravemente feridas ao serem atingidas no solo com a queda da aeronave. Um vídeo mostra o momento em que o avião caiu, atingindo casas e uma loja.

Informações levantadas apontam que a situação do tempo na cidade é ruim, com chuva e nevoeiro. A informação confirmada pela Infraero, afirma que a aeronave saiu do Aeroporto de Canela e iria para Jundiaí. A partir da retirada dos corpos, os trabalhos da Polícia Civil e Científica, além do IML e do Cenipa, vão tentar identificar as causas do acidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/saiba-como-sera-a-identificacao-das-vitimas-da-queda-de-aviao-em-gramado-na-serra-gaucha/

Saiba como será a identificação das vítimas da queda de avião em Gramado, na Serra Gaúcha

2024-12-23