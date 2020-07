Tecnologia Saiba como usar o aplicativo Chirpty e descobrir a sua “bolha do Twitter”

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

A ferramenta permite que o usuário faça seus próprios círculos de interação no Twitter. (Foto: Divulgação)

Se você usa bastante o Twitter já deve ter visto algumas contas publicando o que chamam de a sua “bolha do Twitter“. É fato, todo mundo tem amigos (ou contatos) com quem conversa mais. Isso se reflete, também, na rede social. Um web app chamado Chirpty é o responsável por gerar essa imagem que vem sendo compartilhada, usando a API do Twitter.

O que é Chirpty?

O Chirpty é um web app que gera uma imagem que exibe os usuários com quem você mais interage no Twitter. A plataforma usa dados públicos disponíveis da API do Twitter e você não precisa fazer login na sua conta do Twitter ou conceder permissões para usar.

Isso reflete, porém, no resultado. Como eu interajo pouco com mentions e mais com DMs e – quando uso respostas é para tirar dúvidas de desconhecidos – meu terceiro círculo “mais próximo” inclui pessoas que não sou tão próxima. Apenas considere.

Como descobrir quem faz parte da minha bolha no Twitter

Acesse chirpty.com; Caso haja slots livres, você será informado; Coloque seu nome de usuário no campo informado; Espere o Chirpty gerar o resultado e baixe a sua imagem.

O sistema gera três círculos, organizados por “proximidade”. Um com oito contas, o segundo com 15 contas e o terceiro com 16 contas. Não é possível editar essas listas.

A única coisa que você pode alterar é a cor do background do Chirpty antes de baixá-lo.

Segundo o blog do desenvolvedor, foram consideradas interações, atividades como quando o usuário curte, responde ou retweeta (RT) conteúdos de outros usuários. Não é contabilizado quando outros usuários interagem com a sua conta, só o inverso. Foi atribuído um valor para cada uma dessas ações no algoritmo. “Porque um retweet é, sem dúvida, um sinal maior de interação”, diz o dev.

Slots livres

Se você tentou acessar o site e encontrou uma fila de espera por um “slot livre”, o Chirpty afirma que isso acontece porque a API do Twitter permite que o aplicativo faça apenas um determinado número de solicitações a cada 15 minutos ao próprio Twitter.

Para respeitar o limite, os pedidos dos usuários são gerados por ordem de chegada. Mas, como sempre tem um jeitinho, se você quiser pular a fila de espera, há slots reservados para o chamado Chirpty Hopper, que permite furar a fila por 0,99 dólares.

