Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Tecnologia é mais veloz que o 4G e tem baixo tempo de resposta, a chamada latência. (Foto: Reprodução)

O 5G é a geração de internet móvel ultrarrápida, uma evolução da conexão 4G atual. A tecnologia permite baixar e enviar arquivos com mais velocidade, reduzir o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornar as conexões mais estáveis.

Brasília foi a primeira capital a receber a tecnologia, em julho de 2022. Até então o que estava disponível em largar escala era o chamado 5G DSS, versão mais limitada que é uma espécie de transição entre a quarta e a quinta geração da rede.

No país, já foram homologados 205 modelos de smartphones habilitados para operar na rede 5G. Pelas regras do edital do leilão de 5G, as operadoras precisam atender 100% dos municípios com mais de 30 mil habitantes até 31 de julho de 2029.

Para a instalação da rede 5G, foi necessário liberar a faixa que era ocupada pela transmissão de TV. Segundo a Anatel, a liberação da faixa em todos os municípios não significa que as redes 5G serão instaladas de imediato nas localidades.

“A instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora”, disse o órgão regulador em comunicado.

Nessa última etapa, foram liberados os últimos 190 municípios do país. O conselheiro da Anatel, Vinicius Caram, afirmou que a liberação da faixa de 3,5 GHz ocorreu com 14 meses de antecedência e, segundo ele, reflete os esforços “para levar o 5G o mais rapidamente possível para a população brasileira”.

Diferenças

O 5G tem hoje em média uma velocidade de 300 Mbps (megabits por segundo), cinco vez maior que o 4G.

Mais dispositivos

O 5G também promete baixa latência, ou seja, um tempo mínimo de resposta entre um aparelho e os servidores de internet – aquele “delay” que acontece em ligações em vídeo, quando é preciso esperar uns segundos até que a pessoa do outro lado veja e ouça o que falamos.

Outra característica do 5G que difere das gerações de rede anteriores é que ele pode lidar com muito mais dispositivos ligados ao mesmo tempo. A conexão também é mais confiável, pois um aparelho pode se conectar com mais de uma antena ao mesmo tempo.

Essas melhorias de velocidade, tempo de resposta e confiança na rede prometem abrir um leque de aplicações, segundo especialistas.

Tecnologias como os carros autônomos e a telemedicina devem avançar com o 5G, bem como a chamada “indústria 4.0” com toda a linha de produção automatizada. Cirurgias feitas remotamente, por exemplo, serão mais confiáveis quando a rede oferecer um tempo de resposta mínimo.

