Saúde Saiba o que é sarcoma sinovial, tumor raro que acomete Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Vera Viel foi submetida a um procedimento para retirada do nódulo. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A modelo Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, contou nas redes sociais que foi diagnosticada com um câncer na coxa. Na sexta-feira (11), ela passou por uma cirurgia para retirá-lo, posteriormente seguirá com o tratamento junto aos médicos.

“Eu tenho um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha!”, disse.

Maria Leticia Gobo Silva, líder do Centro de Referência em Sarcomas e Tumores Ósseos do A.C.Camargo Cancer Center, explica que o sarcoma sinovial faz parte de um grupo de neoplasias descritas como sarcomas de partes moles.

“Os sarcomas de partes moles podem se originar de diferentes tecidos, como vascular, muscular, adiposo, pele, nervos, vasos. O sinovial é um tipo específico que se origina dos tecidos conjuntivos, conectivos, próximos às articulações”, diz a médica.

Os sarcomas como um todo são uma neoplasia rara, respondendo em torno de 1% de todos os cânceres. Já o sarcoma sinovial representa cerca de 5% a 10% de todos os sarcomas de partes moles.

“Acomete principalmente adolescentes e adultos jovens, mas podem ocorrer em qualquer idade, com distribuição semelhante entre os sexos. A maioria dos casos, cerca de 70%, está localizada nas extremidades inferiores (coxa, perna e pé) e nas extremidades superiores (braço, antebraço e mão)”, explica Jadivan Leite de Oliveira, cirurgião oncológico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Não se sabe exatamente o que causa esse câncer, mas alguns fatores de risco podem predispor certas pessoas ao desenvolvimento desses tumores, como as síndromes familiares associadas a alterações genéticas.

“Na grande maioria dos casos, não conseguimos identificar uma causa específica ou sequer associar o tumor a algum fator de risco. A maioria dos casos ocorre de forma esporádica, sem uma explicação exata”, pontua Maria Leticia Gobo Silva.

Os sintomas de sarcomas de partes moles variam de pessoa para pessoa e não costumam se manifestar nos estágios iniciais. Alguns sinais comuns incluem:

* Surgimento de nódulo palpável

* Dor óssea

* Limitação de movimento

* Fraturas inexplicáveis

O tratamento dos sarcomas de partes moles envolve cirurgia, quimioterapia e radioterapia. “A maioria dos pacientes é curada com tratamento cirúrgico, que consiste em uma ressecção ampla de toda a massa tumoral. Em alguns casos, a depender da localização, do tamanho e da profundidade, podem ser usadas terapias combinadas com quimioterapia e radioterapia”, ressalta o cirurgião oncológico.

“É crucial conscientizar tanto a população em geral quanto a comunidade médica sobre a importância de investigar adequadamente nódulos em crescimento, especialmente quando há suspeita de sarcoma”, completa.

2024-10-12