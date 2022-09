Saúde Saiba o que é vasectomia e se ela é reversível

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

É possível ter uma vasectomia revertida, mas o procedimento nem sempre é bem-sucedido. Foto: Reprodução É possível ter uma vasectomia revertida, mas o procedimento nem sempre é bem-sucedido. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Muitos homens ainda têm dúvida sobre o que é vasectomia. Trata-se de um procedimento cirúrgico que corta ou sela os tubos que transportam o esperma, prevenindo permanentemente esse paciente de engravidar sua parceira. A partir de três meses após essa cirurgia, o sêmen passa a não conter nenhum espermatozoide, então não pode causar gravidez.

Como funciona a vasectomia: há um bloqueio em cada tubo do ducto deferente, mantendo o espermatozoide fora do seu sêmen, nos testículos, absorvidos pelo corpo. O paciente ainda tem a mesma quantidade de sêmen que tinha antes, exceto pelo fato de que não haverá nenhum espermatozoide nele.

A vasectomia não muda em nada a sensação do orgasmo, e também não afeta a libido (ou seja, o desejo sexual). Geralmente, o procedimento leva apenas 15 minutos e é realizado sob anestesia local, então o paciente fica acordado, mas não sente dor.

Basicamente, existem dois tipos de vasectomia: a vasectomia convencional usando um bisturi e a vasectomia sem bisturi. Cabe ao médico que conduzirá o procedimento discutir qual opção é melhor para você.

Vasectomia convencional

Nesse caso, o médico primeiro anestesia o escroto com um anestésico local, e então realiza 2 pequenos cortes na pele de cada lado do escroto para alcançar os tubos que transportam o esperma para fora dos testículos. Cada tubo é cortado e uma pequena seção é removida. As extremidades dos tubos são então fechadas, amarrando-as ou selando-as com calor.

Os cortes então são costurados, geralmente usando pontos que desaparecem sozinhos em cerca de uma semana.

Vasectomia sem bisturi

Nessa alternativa, o médico primeiro anestesia o escroto e então faz um pequeno orifício na pele para alcançar os tubos. Isso significa que eles não precisam cortar a pele com um bisturi. Os tubos são então fechados da mesma forma que uma vasectomia convencional, sendo amarrados ou selados.

Há pouco sangramento e nenhum ponto com este procedimento. Acredita-se que seja menos doloroso e menos provável de causar complicações do que uma vasectomia convencional.

Vasectomia é reversível?

É possível ter uma vasectomia revertida, mas o procedimento nem sempre é bem-sucedido e a chance é maior se for feito logo após a vasectomia. Se uma reversão for realizada dentro de dez anos de sua vasectomia, a taxa de sucesso é de cerca de 55%. Isso cai para 25% se sua reversão for realizada mais de dez anos depois.

