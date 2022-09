Tecnologia Saiba como usar o Messenger sem o Facebook

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

A única forma de usar o Messenger sem o Facebook é se você desativar a conta no Facebook. (Foto: Reprodução)

Usar o Messenger sem Facebook é um procedimento simples, mas que requer alguns cuidados. Sim, é possível utilizar o aplicativo de mensagens sem o Facebook, desde que você apenas desative seu perfil na rede social, mantendo a conta inativa, sem excluí-la.

Veja, a seguir, como usar o Messenger sem Facebook. Entenda, ainda, como funciona a sincronização de conta entre as duas plataformas, e se algum dado é perdido ao desativar o Facebook no app para Android e iPhone (iOS).

Desde 2019, não é mais permitido usar o Messenger sem ter uma conta no Facebook. De lá para cá, as duas redes sociais ficam vinculadas. Você pode ter um perfil no Facebook e não ter cadastro no aplicativo do Messenger, podendo, ainda, desativar o Messenger. Entretanto, se você já baixou a ferramenta e fez login no celular, então não tem como sair do Messenger.

Portanto, a única forma de usar o Messenger sem o Facebook é se você desativar a conta no Facebook. Veja bem: desativar é diferente de excluir a conta, pois seu cadastro permanecerá adormecido até você entrar novamente no Facebook.

Veja abaixo o passo a passo para desativar o Facebook temporariamente:

– Abra o aplicativo do Facebook no celular. Toque em “Menu”, no canto inferior direito;

– Vá em “Configurações e privacidade” e depois em “Configurações”;

– Em “Conta”, toque em “Informações pessoais e da conta”;

– Entre em “Propriedade e controle da conta”;

– Selecione “Desativação e exclusão”;

– Marque a opção “Desativar conta” e toque em “Prosseguir com a desativação”;

– Informe a senha da sua conta no Facebook. Toque em “Continuar”;

– Escolha um motivo e toque em “Continuar”;

– Toque novamente em “Continuar” e confirme em “Desativar minha conta”.

Pronto. Agora você pode usar o Messenger sem o Facebook. Basta abrir o aplicativo do Messenger no seu celular Android ou iPhone.

Dúvidas

– Meu Facebook é ativado ao usar o Messenger? Não. Você pode receber e enviar mensagens para seus contatos no Messenger sem se preocupar com o Facebook, que permanece desativado.

– Desativei o Facebook. Eu perco minhas conversas do Messenger? Não. Todos os dados da sua conta no Messenger são mantidos.

– O Facebook fica desativado para sempre? Não. Desativar o Facebook é uma ação temporária e reversível, o que significa que você pode voltar a usar o Facebook normalmente. É só fazer login uma vez na plataforma para reativar sua conta. As informações são do site Canaltech.

