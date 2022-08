Tecnologia Saiba o que fazer quando você perde a sua conta no Instagram

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Muitas vezes o problema é causado por hackers que enviam links com "armadilhas" virtuais. (Foto: EBC)

De repente, você descobre que não consegue acessar sua conta na rede social Instagram, porque alguém a invadiu. Os motivos podem variar, entretanto um dos mais comuns é a ação de hackers, por meio de links que funcionam como “armadilhas” ao serem clicados pelos usuários, inclusive em e-mails, mensagens de texto tipo “SMS” ou via aplicativo WhatsApp.

Alguns sinais são característicos de que uma conta foi invadida, de acordo com especialistas em fraudes virtuais. Confira os principais:

– Os contatos começam a receber mensagens suspeitas;

– Postagens incomuns, diferentes do que o usuário costuma publicar;

– Senhas trocadas;

– Acessos feitos em locais distantes, não frequentados pelo usuário;

– E-mails recebidos sobre acessos não autorizados;

– Aumento ou diminuição súbita da quantidade de seguidos e seguidores.

Caso tenha recebido um e-mail de security@mail.instagram.com informando que o endereço de e-mail foi alterado, é necessário desfazer a alteração, selecionando-se a opção de reverter essa alteração, nessa mensagem.

Se informações adicionais também foram alteradas (a senha, por exemplo) e não for possível mudar o endereço de e-mail, o usuário deve solicitar um link de login ou código de segurança do Instagram.

Para confirmar que o usuário de fato possui uma conta, é necessário solicitar que a plataforma envie um link de login para seu endereço de e-mail ou número de telefone.

– Na tela de login, toque em “Obter ajuda para fazer login” (Android) ou “Esqueceu a senha?” (Iphone).

– Digite o nome de usuário, endereço de e-mail ou número de telefone associado à conta e toque em “Avançar” (observação: se não tiver acesso ao nome de usuário, endereço de e-mail ou número de telefone associado à conta, insira as informações de login que usou mais recentemente e toque em “Não consegue redefinir sua senha?” abaixo do botão “Avançar” e siga as instruções na tela).

– O usuário deve selecionar seu endereço de e-mail ou número de telefone e tocar em “Avançar”.

– O usuário deve clicar no link de login em seu e-mail ou em uma mensagem de texto (SMS) e seguir as instruções na tela.

– Solicite um código de segurança ou suporte do Instagram.

Para solicitar suporte

Caso não consiga recuperar a conta com o link de login enviado pela pela plataforma, é necessário solicitar o suporte. O usuário deve inserir um endereço de e-mail seguro que apenas ele pode acessar. Depois de enviar a solicitação, ele deverá receber um e-mail do Instagram com as próximas etapas.

Se o usuário enviou uma solicitação de suporte para uma conta sem fotos, ele deverá receber um e-mail de resposta automática da equipe de suporte da Meta.

A plataforma vai solicitar que o usuário ajude a verificar a identidade fornecendo o endereço de e-mail ou número de telefone com o qual está inscrito na rede social e o tipo de dispositivo usado no momento da inscrição (exemplo: iPhone, Android, iPad, outro).

Se o usuário pedir suporte para uma conta com fotos, será solicitado que faça uma selfie em vídeo virando a cabeça em diferentes direções para ajudar a plataforma a verificar se é uma pessoa real e confirmar sua identidade.

Depois de enviar a selfie em vídeo para ajudar a verificar sua identidade, o usuário receberá um e-mail do Instagram no endereço de e-mail seguro fornecido. A plataforma usa este vídeo para garantir que o usuário é uma pessoa real e que é quem afirma ser. O vídeo enviado nunca ficará visível no Instagram e será excluído em 30 dias.

Se a plataforma não conseguir confirmar a identidade no vídeo enviado, é possível enviar um novo vídeo, que será revisado novamente. Vale lembrar que o Instagram não usa reconhecimento facial. A rede social utiliza selfies de vídeo para garantir que o usuário é uma pessoa real.

Se o usuário acha que sua conta no Instagram foi invadida ou houve uma tentativa de ataque hacker mas, ainda assim, ainda consegue fazer login, há algumas coisas que podem ser feitas para ajudar a manter o perfil seguro:

– Alterar a senha ou enviar para si mesmo um e-mail de redefinição de senha.

– Ativar a autenticação de dois fatores para segurança adicional.

– Confirmar se o número de telefone e endereço de e-mail nas configurações da conta estão corretos.

– Verificar a Central de contas e remover todas as contas vinculadas que o usuário não reconhece.

– Revogar o acesso a quaisquer aplicativos de terceiros suspeitos.

