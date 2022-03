Economia Saiba o que pode acontecer após o governo zerar o imposto de importação do etanol

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Medida pode baratear a gasolina nas bombas de combustível em até R$ 0,20 por litro. (Foto: Reprodução)

O governo federal anunciou na última segunda-feira (21) que vai zerar o imposto de importação do etanol até 31 de dezembro deste ano.

A decisão foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia e ainda precisa ser publicada para entrar em vigor, o que deve acontecer nesta quarta-feira (23).

Além do etanol, a medida também inclui seis itens da cesta básica e eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos.

1) O etanol vai ficar mais barato?

Não há garantias. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, a medida pode baratear a gasolina nas bombas de combustível em até R$ 0,20 por litro. Mas essa redução pode não chegar ao consumidor, já que o cenário internacional continua instável, influenciando os preços dos combustíveis.

2) Quanto está custando o etanol?

O litro do etanol foi vendido no País, em média, por R$ 4,938 na semana terminada em 18 de março, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo). Na semana anterior, o preço era de R$ 4,646 – ou seja, em uma semana, o preço médio subiu mais que os R$ 0,20 que o governo estima que pode haver de queda com o corte do imposto de importação.

3) Quando começa a valer a redução do imposto?

A vigência da redução dos impostos será imediata a partir da publicação da norma, o que deve acontecer nesta quarta. Nas bombas – se chegar – essa redução deve demorar, uma vez que só será válida para novas importações.

4) Qual o valor do imposto atualmente?

Segundo o governo, o imposto é de 18% sobre o etanol que venha de fora dos países que integram o Mercosul. O Brasil também negocia cotas específicas de imposto zero com países como os Estados Unidos — acima do volume acordado, cada litro adicional está sujeito à tarifa de importação.

5) Por que o governo aprovou a medida?

Desde 2021, o governo adota uma série de medidas para tentar frear a escalada do preço dos combustíveis nos postos — uma situação que se agravou ainda mais desde que a Rússia, grande produtora de petróleo, invadiu a Ucrânia em fevereiro e foi alvo de retaliações comerciais dos Estados Unidos e da União Europeia.

O governo espera que a decisão ajude a baratear o litro do etanol comum e do etanol aditivado e ajude a conter a alta dos preços da gasolina — que, por lei, é misturada com uma parcela de etanol antes de chegar ao tanque dos veículos.

