Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Agora, é possível também tocar repetidamente a mesma faixa em looping ou ativar o modo shuffle. Foto: Google/Divulgação

Uma das grandes novidades do Android 13 foi a mudança do tocador de mídias. Com o redesenho da tela de bloqueio, o media player precisou também ser alterado para acompanhar o visual mais moderno.

Maior e mais imersivo, o recurso agora terá suporte a plano de fundo personalizado baseado na arte da capa, que mudará conforme a música ou vídeo tocado, e mais opções de controles. Antes, era possível apenas pausar, avançar e retroceder – sendo que o visual acompanhava o esquema de cores do sistema.

Agora, é possível também tocar repetidamente a mesma faixa em looping ou ativar o modo shuffle, cujo objetivo é tocar mídias de modo aleatório. O ícone do aplicativo em reprodução no momento aparecerá no canto superior esquerdo, facilitando a visualização imediata. Já o nome da música ou podcast e o artista virá nas linhas abaixo.

Em vez de ser apenas uma barra de progressão em linha reta, o novo tocador terá uma espécie de ondulação para exibir o que já foi escutado. Outros comandos também poderão ser adicionados pelos desenvolvedores dos serviços, dependendo das suas necessidades e da criatividade.

Esse novo player será bem mais bonito e ocupará um espaço maior nas notificações. Haverá um modo mais “discreto”, porém só será compatível com o modo paisagem do celular.

Compatíveis

Google Podcasts: pelo app do Google;

Chrome: ao reproduzir mídia da web;

YouTube Music;

YouTube;

Google Play Livros: a partir da versão 2022.8+;

Gravador: reprodução de transcrição a partir da versão 3.7;

Pocket Casts;

Shazam.

Incompatíveis

Apple Music;

Spotify;

SoundCloud;

Tidal;

Deezer;

Pandora;

Terremoto

No dia 25, um terremoto de magnitude 5.1 atingiu a região próxima a San José, na Califórnia (EUA). Então, donos de telefones Android foram avisados sobre o fenômeno segundos antes dos tremores.

Desde 2020, todos os celulares com o sistema operacional do Google possuem o recurso de detecção de terremotos. No caso, o acelerômetro dos aparelhos é usado para notificar a rede de alerta sobre os abalos terrestres.

No Twitter, Dave Burke, vice-presidente de engenharia do Android, compartilhou uma imagem mostrando o momento em que vários celulares detectam os tremores. Em destaque, os sensores sentiram a movimentação antes do início das ondas de choque.

Nas redes sociais, usuários do Android disseram ter recebido a notificação sobre o terremoto de cinco a 10 segundos antes de sentirem os tremores. Apesar de ser um curto intervalo, isso pode ajudar as pessoas a se protegerem.

Curiosamente, os donos de celulares com o sistema do Google também relatam terem sido notificados sobre o fenômeno antes dos usuários de iPhone.

