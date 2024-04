Saúde Saiba se o ácido hialurônico é tão eficaz quanto afirmam

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

A retenção hídrica do ácido hialurônico, que serve para hidratar a pele e prevenir rugas, não é aplicável a todas as formas dessa molécula. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ácido hialurônico se tornou uma palavra da moda na indústria da beleza. Ele é incluído em todos os tipos de produtos, desde cremes e produtos de limpeza até xampus. Esses itens costumam ser vendidos aos consumidores com a promessa de aumentar a hidratação, o que é importante para que a pele tenha a melhor aparência.

Ele é uma molécula onipresente nos órgãos e tecidos do corpo humano e desempenha um papel crucial no funcionamento de nossas células e tecidos. Tem sido usado clinicamente há décadas, por exemplo, como injetável entre as articulações para ajudar a lubrificar a cartilagem. Mas no início deste século, as empresas de cosméticos começaram a utilizá-lo como ingrediente hidratante em produtos cosméticos.

Topicamente, acredita-se que o ácido hialurônico atue retendo moléculas de água para hidratar a pele e restaurar a elasticidade, evitando o aparecimento de rugas. Quando combinado com um protetor solar, pode proteger a pele da radiação UV, pois possui propriedades antioxidantes (o que significa que evita danos causados ​​por agentes oxidantes, como a radiação UV).

Um dos argumentos de marketing mais utilizados para vender ácido hialurônico é que ele supostamente retém mil vezes seu peso em água. Isso significa que pode bloquear a hidratação e reduzir a perda de umidade.

Mas esta afirmação foi recentemente posta em causa, com numerosas publicações discutindo as descobertas de um artigo pré-impresso (ainda não revisto por outros cientistas) sugerindo que esta afirmação não é verdadeira.

Os autores do estudo, pesquisadores da Universidade da Califórnia, estudaram as propriedades de ligação das moléculas de ácido hialurônico e da água para testar a afirmação de que ele pode reter mil vezes seu peso em água.

Para isso, os cientistas criaram uma solução contendo 1 grama de ácido hialurônico e 1.000 g de água (ou seja, 0,1% de ácido hialurônico), que compararam com água sem ácido. Eles então aplicaram calor a ambas as soluções, medindo as mudanças térmicas ocorridas.

Eles descobriram que não houve muita diferença nas alterações ocorridas na solução de ácido hialurônico a 0,1% em comparação com a água pura. Assim, chegaram à conclusão de que a afirmação generalizada não é verdadeira.

Essas descobertas podem fazer os consumidores se perguntarem se seus produtos de ácido hialurônico funcionam bem.

Funcionamento

Embora os resultados experimentais obtidos não sejam discutidos, a conclusão sobre a capacidade de retenção de água do ácido hialurônico não é aplicável a todas as formas desta molécula. O ácido hialurônico vem em diferentes tamanhos moleculares. Em seus experimentos, a pré-impressão analisou apenas uma molécula de tamanho médio. Isso significa que os resultados só podem ser verdadeiros para produtos que contenham moléculas de ácido hialurônico, no máximo, desse tamanho.

Quando o ácido hialurônico interage com o H₂O, suas partes que amam a água (hidrofílicas) e que rejeitam a água (hidrofóbicas) causam repulsão eletrostática. Isto permite que um grande número de moléculas de ácido hialurônico formem redes , semelhantes a favos de mel, e se expandam.

Quanto maior o tamanho da molécula de ácido hialurônico, mais fácil será formar essas estruturas em favo de mel e mais capaz será de reter água em relação ao seu próprio peso.

O ácido hialurônico de maior tamanho molecular formará essas redes em uma concentração de 0,1%, o que significa que pode reter 1.000 vezes seu próprio peso em água. Algumas moléculas muito grandes formarão essas redes até mesmo em concentrações tão baixas quanto 0,05% . Isto significa que pode reter 2.000 vezes o seu peso em água. É importante destacar também que o ácido hialurônico não apenas retém a umidade e hidrata a pele. Devido aos seus efeitos hidratantes e antioxidantes , também promove a regeneração celular e estimula a produção de colágeno. Portanto, seus benefícios vão além da capacidade de reter água.

Dicas

Embora o novo artigo tenha desmentido parcialmente uma afirmação popular sobre as habilidades hidratantes do ácido hialurônico, isso não significa que você deva parar de usá-lo. As pesquisas continuam mostrando que não há dúvidas sobre sua capacidade hidratante, que pode deixar a pele mais macia, lisa e com menos rugas. Além disso, os efeitos antioxidantes desta molécula promovem o crescimento de novas células da pele e de colágeno.

Mas se você quiser garantir que está obtendo o produto mais eficaz possível, procure um que contenha vários pesos de moléculas de ácido hialurônico (às vezes rotulado como “peso triplo”, “peso múltiplo” ou “peso multimolecular”). Procure também escolher um item com concentração mínima de ácido hialurônico de 0,1%.

Isto porque a investigação sugere que os produtos que contêm uma formulação de vários tamanhos de moléculas de ácido hialurônico podem ser mais benéficos para a pele do que formulações com apenas um tamanho. Isto ocorre em parte porque as moléculas menores penetram melhor na pele, enquanto as maiores retêm mais água.

