Por Flavio Pereira | 16 de dezembro de 2021

Senador Álvaro Dias e o ex-juiz Sérgio Moro (Foto: Reprodução)

O blogueiro Kim Paim, turbinado pelo presidente Jair Bolsonaro, reuniu nos últimos dias uma sequência de fatos – documentados – que ligam o doleiro Youssef ao ex-juiz Sérgio Moro e ao senador Álvaro Dias, hoje lideranças nacionais do Podemos. E destaca que Álvaro Dias, mesmo sendo citado de forma recorrente pelo suposto recebimento de propinas, nunca foi investigado pela força-tarefa da Lava Jato.

Mas outra informação recorda que Sérgio Moro recebe salário de 22 mil reais do partido Podemos. Como o partido obriga seus filiados a pagarem um percentual do salário, Kim sugere que Moro, tal como Lula, no PT, e Ciro Gomes, no PDT, vive da rachadinha ou da contribuição dos salários dos filiados do partido. No Podemos, todos os filiados são obrigados a descontar 5% do salario para custear despesas como o salário de Sérgio Moro.

Lava Jato protegeu Álvaro Dias?

Depoimentos prestados na Câmara e no Senado durante a CPI da Petrobras mostram que Álvaro Dias, o líder nacional do Podemos, foi protegido pela Lava-Jato, que não investigou a delação indicando o recebimento, pelo senador, de parte de R$ 10 milhões de propina pagos por empreiteiras para frear a CPI da Petrobras em 2009. Mais tarde, após o anúncio do pagamento da propina, quando a CPI cresceu, Álvaro Dias anunciou que a oposição estava se retirando dos trabalhos da Comissão. Foi em novembro de 2009. Em ao menos 4 oportunidades, Álvaro Dias foi citado por investigados ou delatores como receptor recursos ilícitos ou doações: Fernando Soares, Pedro Correa, Leonardo Meirelles e Alberto Youssef. Youssef admitiu em sessão pública da Câmara dos Deputados em outubro de 2015 na CPI da Petrobras, que doou horas de voo ao senador Álvaro Dias em uma de suas campanhas eleitorais. Mas não houve nenhuma investigação aberta pelo Ministério Público. Imagine o que você tem que fazer para receber uma doação do Albert Youssef?

No RS, liberado uso de máscara por crianças

No Rio Grande do Sul, crianças a partir de 3 anos, menores de 12 anos estão desobrigadas do uso de máscaras. A mudança, amparada no Parecer Técnico nº 545/2021 GAB/CEVS, foi comunicada pelo governador Eduardo Leite ao deputado estadual Eric Lins, líder do DEM na Assembleia Legislativa. O deputado, que é procurador do Estado licenciado, havia se reunido com o governador e questionado a legalidade da exigência.

STF quer banir brasileiros sem vacina?

Outra medida questionada pelo deputado Eric Lins se refere à decisão do ministro do STF Luis Roberto Barroso determinando que brasileiros que saírem do Brasil após 11 de dezembro não voltam sem vacina. O deputado tem certeza que o ministro Barroso “ultrapassou o limite do que seria a zona cinzenta mais escura dessa discussão. Isso é absolutamente inadmissível! Quer dizer que se a pessoa saiu do Brasil depois de 11 de dezembro, ela deve se vacinar sob pena de BANIMENTO?”

Lula solidário com Ciro em investigação de propina

O ex-presidiário Lula solidarizou-se ontem com Ciro Gomes, alvo de uma operação que a Polícia Federal deflagrou para apurar suspeita de corrupção dos irmãos Gomes (Ciro, Cid e Lúcio) nas reformas do Estádio Castelão, em Fortaleza, que miram propinas de R$ 11 milhões. Tudo partiu de uma delação feita por diretores da Construtora Galvão, contratada para as reformas do estádio.

