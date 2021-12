Cláudio Humberto Podemos já cogitar Moro como vice de Doria

Por Cláudio Humberto | 16 de dezembro de 2021

Moro reconhece que Doria é mais experiente em política. (Foto: Sérgio Lima/Podemos)

Houve resistência inicial, mas agora integrantes da cúpula do Podemos admitem eventual acordo entre Sérgio Moro, com o candidato do PSDB, João Doria, sem descartar o ex-juiz como vice. A conversa dos dois, em São Paulo, há dias, parece haver produzido efeitos. Doria causou boa impressão em Moro, que se mostrou mesmo “sangue nos olhos” e convencido de que “o mais importante é derrotar Bolsonaro. Mas, oficialmente, o Podemos afirma que Moro disputará a presidência.

Para profissionais

Moro já percebeu que a jornada será longa e difícil e reconhece que Doria é mais experiente em política.

Vice e ministro

A ideia de ser vice amadurece. Até circula no Congresso que, em caso de vitória de Doria, Moro seria o ministro da Defesa.

Moro para 2026

Entendimento dado como certo é o compromisso de o ex-juiz da Lava Jato, caso se viabilize candidato, receber o apoio do PSDB em 2026.

Difícil equação

Difícil é convencer adeptos de Moro, no Podemos, do cenário em que ele seria vice de um candidato que ainda está atrás nas pesquisas.

Regra de entrada no País não se aplica a brasileiro

As regras criadas para viajantes que querem entrar no Brasil são fundamentais para conter os perigos em potencial do lado de fora, mas só podem ser aplicadas a estrangeiro. Para o advogado Danillo Souza, a Constituição proíbe barrar a entrada de brasileiros ao explicitar que não há “pena de banimento”, ao contrário de estrangeiros, que têm entrada e permanência livres, mas apenas “nos termos da lei”.

Outro problema

Souza ressalta o princípio da anterioridade para exigir passaporte da vacina. “Ninguém pode ser obrigado a algo sem previsão em lei”, diz.

Depois da entrada

Na prática, os brasileiros podem ser detidos e submetidos a quarentena ou mesmo testagem, mas não podem ser impedidos de entrar no país.

Ajuste tardio

O “recuo” do ministro Barroso (STF), de que o comprovante deve ser entregue no embarque, na verdade, é uma adequação à Constituição.

Conta outra…

Ciro Gomes acusou Bolsonaro de estar “por trás” da operação da Policia Federal contra corrupção dele e do irmão, senador Cid Gomes (PDT-CE), 24 horas depois de a mesma PF intimar o presidente para depor em mais uma daquelas coisas de Alexandre de Moraes.

Sem destino

Após deixar o PSDB, Geraldo Alckmin pode ir para o PSD para disputar o governo estadual, ou ao PSB, para se viabilizar como vice de Lula. A última eleição que venceu foi para o governo paulista, em 2014.

O tempo passa

A saída de Alckmin não pode ser comemorada, diz Wilsinho Pedroso, que chefiou a campanha de Doria nas prévias, mas “todo líder tem que ter desprendimento para compreender o momento da nova geração”.

Há boas notícias

A divulgação do Ipea sobre desaceleração da inflação em novembro em todas as faixas de renda não repercutiu como devia, mas um detalhe é ainda melhor: a inflação para a baixa renda caiu pela metade.

Quem lucra

A PEC dos Precatórios nem esquentou e empresas especializadas enxergaram a oportunidade. Passaram a enviar mensagens listando “motivos para você vender seus precatórios”… para eles, faltou dizer.

Olhaqui, ô Senado…

A aprovação da PEC dos Precatórios fez o deputado Arthur Lira (PP-AL) desabafar: “A Câmara cumpre seus compromissos”. É que o Senado de Rodrigo Pacheco não é bom nesse particular. Mas Lira foi insultado por senadores duvidando disso, sob o silêncio de Pacheco.

Poder vicia

Com a queda nas mortes por covid no Brasil, a aposta para manter todos “sob controle” foi a divulgação de surtos de gripe no Rio e São Paulo, que nunca foi problema, mas virou pretexto para isolamento.

Otimismo em alta

O relatório com as previsões da CNI para a economia em 2022 foi além do crescimento de 1,2% no PIB. Para a CNI, haverá “queda na inflação, aumento do emprego e da massa de rendimento real”. Eles sabem.

Pensando bem…

… o problema não é a busca e apreensão, mas o que acham e apreendem.

PODER SEM PUDOR

Cuidados redobrados

Certa vez, informado de que estava sendo filmado pelo cinegrafista que flagrou o aspone Marco Aurélio Garcia fazendo top-top e era entrevistado pela jornalista cuja pergunta resultou no “relaxa e goza” da ministra Marta Suplicy (Turismo), o então senador Renato Casagrande (PSB-ES) ficou mais cauteloso: “Acho que não quero mais ficar aqui, não. Tenho de ter mais cuidado ainda com o que falo e o que faço com as mãos…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

