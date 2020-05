Colunistas Saldo devedor

Por Leandro Mazzini | 22 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Moro vai palestrar num seminário virtual da Univali na próxima quarta. (Foto: Isaac Amorim/MJ)

Veja por que é difícil negociar dinheiro público com as companhias aéreas que voam no Brasil – e o Governo tem seus motivos para se preocupar nessa corrida para salvar as empresas. Entre os cinco maiores devedores previdenciários do País, inscritos na Dívida Ativa, três são aéreas falidas. São a Varig, que deve R$ 4,09 bilhões; a VASP, com saldo negativo em R$ 1,98 bilhão; e a Transbrasil, com R$ 1,36 bilhão. Seus donos e ou herdeiros vão bem, voando por aí. As 500 maiores empresas devedoras da Previdência somam R$ 97,8 bilhões em dívidas com a União, segundo lista da Procuradoria da Fazenda Nacional. Se pagassem… a história da reforma da Previdência seria outra.

Tela fria

A EBC vai ser privatizada. Em São Paulo, a empresa de TV estatal perdeu todos os equipamentos na enchente de fevereiro.

Da gôndola

Os supermercados estão faturando muito. Apenas uma loja de uma rede do DF bateu, na primeira semana de maio, a meta do mês. Para piorar, a inflação voltou nessa pandemia.

Deu ruim

Advogados comentavam reabertura do comércio do DF num grupo de WhatsApp, quando um deles perguntou sobre motéis. Um print foi parar no celular da sua esposa.

Sofra, cidadão

Quando você acha que um absurdo ver deputados de Pernambuco aumentarem suas verbas de gabinete, lembre que estamos no Brasil e pode piorar. Deputados distritais do DF aprovaram plano de saúde vitalício para ex-parlamentares da Casa. A você, leitor, está reservada uma maca para duas pessoas num corredor quente de hospital público.

Grande famiglia

A Lei vai beneficiar todos os ex-deputados da CLDF, não apenas os ‘futuros ex’. Entram nessa lista, por exemplo, a turma dos envolvidos na Operação Caixa de Pandora – como Leonardo Prudente, Eurides Brito, Junior Brunelli. Também ex-governadores que já foram deputados, como Rodrigo Rollemberg e Agnelo Queiroz. Achou muito? Os dependentes têm o direito ao plano, com exceção dos pais dos políticos.

Terceiro tempo

Empurra-empurra na seção das urnas, claque contra e a favor na porta, seguranças e PMs na escolta de dirigentes, cusparada no senador Zezé Perrella. Não é a eleição política (ainda). Foi a escolha da nova diretoria do Cruzeiro em Belo Horizonte ontem.

Serviço$

A Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Serviços, que se reuniu virtualmente com o ministro Paulo Guedes, agora vai dialogar com o Secretário Especial Produtividade, Emprego e Competitividade Carlos da Costa, na terça-feira, sobre retomada econômica.

Na tela

Na pauta da videoconferência, o reordenamento e recomposição dos tributos federais e ampliação de crédito para micro, pequenas e médias empresas.

Moro vai falar

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro não esperou a quarentena. Vai palestrar num seminário virtual da Univali na próxima quarta (27), sobre Constitucionalismo, Transnacionalidade e Sustentabilidade. Não há notícias do valor do cachê.

Reciclagem em alta

Dados do Movimento Recicla Sampa, de São Paulo, apontam que triplicou o interesse da população sobre o tema. A quantidade de itens recicláveis coletados subiu 25%. Desde o lançamento da plataforma, em fevereiro de 2019, foram mais de 204 mil acessos ao site do Recicla.

Força-tarefa

A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) vai propor aos órgãos de controle a criação de força-tarefa para investigar compra de insumos e equipamentos em meio à pandemia da Covid-19.

Ponto Final

Foi a pior cena ao vivo da carreira de Regina Duarte, incluindo making of vazado. E saiu concordando em tudo com Sinhozinho Malta.

ESPLANADEIRA

# Mercado Pago anuncia medidas que permitem uso imediato do auxílio emergencial. Beneficiários podem pagar contas, fazer compras e sacar dinheiro.

# O livro “A roupa nova de Doralice”, de Monica Stahel, trata de maneira lúdica sobre a vaidade infantil e a autoestima.

# A Childhood Brasil lança a campanha “O Covid-19 também é perigoso para crianças e adolescentes”.

# Zee.Dog lança coleção inspirada no artista gráfico americano, Keith Haring.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas