Tecnologia Samsung Galaxy M51 é homologado na Anatel com “superbateria”

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Galaxy M51 carrega um componente de 7.000 mAh. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Smartphones com baterias poderosas dificilmente passam despercebidos e, recentemente, a Samsung, surpreendendo os consumidores, confirmou o lançamento do Galaxy M51, que carrega um componente de 7.000 mAh. Inicialmente restrita a alguns mercados, a novidade, especulada há um bom tempo, tem tudo para chegar no Brasil, já que, nessa semana, a Anatel homologou o aparelho.

Não se sabe ainda se a versão nacional terá as mesmas configurações apresentadas no exterior (processador octa-core Snapdragon 730, além de quatro câmeras traseiras, uma frontal, tela de 6,67 polegadas e 6 GB de memória RAM), considerando que a sul-coreana costuma adotar chips Exynos em nosso território.

De qualquer modo, já foi aprovada a comercialização do modelo SM-M515F/DSN. Preços não foram divulgados, mas a expetativa é que sejam um pouco mais altos que os R$ 1.999 cobrados oficialmente pelo Galaxy M31.

Sendo assim, só nos resta esperar pelos próximos passos da gigante e conferir, em breve, quais serão as vantagens do Samsung Galaxy M51, com resolução Full HD+ e mais potente que outros dispositivos da família de intermediários da companhia.

Galaxy Note 20 Ultra

Nos últimos anos, a Samsung conquistou um público fiel na linha Note, que segue sem concorrência direta no mercado. O Galaxy Note 20 Ultra é a versão mais completa da nova geração, trazendo os melhores recursos para quem já era fã do segmento. Ele oferece uma tela maior de 6,9 polegadas, novas possibilidades com a S Pen e refinamentos nas câmeras traseiras.

O preço de lançamento continua alto e chega em R$ 7.999 no Brasil. Por esse valor, a Samsung entrega câmera traseira tripla, incluindo uma de 108 megapixels, painel com taxa de atualização de até 120 Hz e conexão 5G, além do modo DeX, que transforma o celular em um desktop, agora sem precisar de nenhum fio.

Na versão bronze, o Galaxy Note 20 Ultra é elegante e foge da mesmice dos eletrônicos sem ser muito apelativa; com certeza é a cor que eu escolheria. As bordas metálicas são brilhantes, enquanto a traseira de vidro é mais discreta, com um acabamento fosco, que não deixa as marcas de dedo muito visíveis. Na lateral esquerda (e não na direita, como nas gerações anteriores) fica o compartimento para a caneta S Pen.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia