Tecnologia Samsung Galaxy S21: saiba o que esperar dos sucessores do S20

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Samsung Galaxy S21 deve contar com ficha técnica avançada e muitas câmeras. (Foto: Reprodução)

Samsung Galaxy S21: este é o possível nome para os próximos celulares premium da Samsung. Assim como a geração anterior, Galaxy S20, espera-se que os smartphones reúnam fichas técnicas avançadas com processador Snapdragon 875 ou Exynos 2100, baterias de até 5.000 mAh e câmera de até 108 megapixels.

Ao todo, três celulares devem ser apresentados: Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra. Ainda assim, os nomes não foram confirmados; há, também, quem aposte em Samsung Galaxy S30, Galaxy S30+ e Galaxy S30 Ultra. Confira, a seguir, o que esperar dos lançamentos.

Samsung Galaxy S21 e S21+ com tela plana

Algumas mudanças são esperadas no visual. Acredita-se que o S21 e o S21+ terão tela plana, ao contrário de seus antecessores. Mas isto não significa o fim das bordas curvas: elas devem ficar somente para a variante Ultra, opção mais avançada (e mais cara) do trio.

Além disso, de acordo com informações de bastidores reveladas em novembro, a traseira do Samsung Galaxy S21 pode ser de plástico enquanto o S21 Ultra tende a manter o vidro. A câmera frontal, no entanto, deve permanecer em um furo no display.

Confira, a seguir, as possíveis especificações de tela dos celulares: S21-6,2 polegadas, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz; S21+-6,7 polegadas, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz; S21 Ultra-6,8 polegadas, resolução WQHD+ e taxa de atualização de 120 Hz.

Câmera principal de até 108 megapixels

Acredita-se que o Galaxy S21 e S21+ terão o mesmo conjunto fotográfico triplo, com câmera principal, ultrawide e teleobjetiva de 12 megapixels. As melhorias, portanto, ficariam para a opção mais avançada do trio, o Galaxy S21 Ultra.

Além da câmera principal de 108 megapixels e ultrawide também de 12 megapixels, o celular ainda pode trazer mais dois sensores de 10 MP, com zoom de 3x e 10x. Já a câmera frontal tende a manter os 40 MP da geração anterior.

Em meados de outubro de 2020, o Samsung Galaxy S21 e o S21 Ultra apareceram em imagens vazadas com câmeras posicionadas em uma base que se estende das bordas, no canto superior esquerdo. O mesmo deve ocorrer com o S21+.

Ficha técnica avançada com bateria grande

A ficha técnica avançada é uma característica aguardada nos lançamentos. Acredita-se que os smartphones da Samsung contarão com o processador Qualcomm Snapdragon 875 e Exynos 2100, a depender da região, em suas respectivas fichas técnicas. As quantidades de memória RAM e armazenamento, porém, ainda são um mistério.

A Samsung não deve fazer alterações drásticas nas baterias. Espera-se que a marca sul-coreana mantenha as mesmas capacidades do Galaxy S20 e Galaxy S20 Ultra em seus sucessores, de 4.000 mAh e 5.000 mAh, respectivamente.

A novidade ficaria para o S21+. Em setembro de 2020, a possível bateria do celular foi certificada com 4.800 mAh, pouco antes da homologação da peça pela Anatel. A capacidade é superior ao componente do Galaxy S20+, de 4.500 mAh.

Completam as possíveis especificações a conectividade 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 no S21 e S21+ e Wi-Fi 6E no S21 Ultra. Os celulares Samsung Galaxy ainda devem sair da caixa com Android 11 (One UI 3.1) de fábrica.

Sem carregador e fones de ouvido na caixa

Depois do iPhone 12, pode ser a vez da Samsung deixar o carregador e os fones de ouvido de fora da caixa de seus celulares. Isto porque a marca sul-coreana cogita lançar o Samsung Galaxy S21 sem os acessórios, que passariam a ser vendidos separadamente, conforme apontam os rumores recentes.

Outra possível novidade é o suporte à S Pen no sucessor do Galaxy S20 Ultra. O acessório, porém, não deve acompanhar o celular mais avançado do trio na caixa. No lugar, a Samsung pretende comercializar capinhas onde será possível armazenar a caneta junto ao telefone.

