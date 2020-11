Tecnologia O Google Fotos possibilita que o usuário ajude a inteligência artificial a aprender e tornar o aplicativo mais útil

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Aplicativo disponibiliza opção para rotular imagens e auxiliar machine learning. (Foto: Reprodução)

O aplicativo Google Fotos recebeu uma atualização e agora possibilita que o usuário ajude a inteligência artificial a aprender e tornar o aplicativo mais útil. A novidade é uma maneira de auxiliar o Google a melhorar os algoritmos de reconhecimento de objetos.

A prática é comum já que sistemas “machine learning” não conseguem aprender sozinhos, e a grande maioria dessas aplicações precisam ser ensinadas usando dados etiquetados por humanos. Ao tocar na aba “Pesquisar” e rolar a página para baixo, é possível encontrar a opção “Ajudar a melhorar o Google Fotos”.

Depois de selecionar a nova opção, o aplicativo solicita que você inicie o processo apresentando diversas fotos de sua galeria e solicitando que você informe o que é importante em cada uma delas. Depois, um menu disponibiliza quatro opções: indicar qual o elemento mais importante da foto; descrever suas preferências de impressão; descrever suas preferências de colagens e animações; e identificar qual data comemorativa a foto se relaciona (Natal ou Halloween, por exemplo).

De acordo com a página de ajuda do Google, “os impactos das contribuições podem levar algum tempo para serem notados, mas as entradas ajudarão a melhorar os recursos atuais e no desenvolvimento de novos; por exemplo, melhorar as sugestões de qual foto imprimir ou criações melhores que o usuário gostará”.

A empresa também afirma que é possível deletar as respostas a qualquer momento, clicando nos três pontos no canto superior direito na página de opções e selecionando “Apagar minhas respostas”.

O processo é movido pelo ‘Crowdsource by Google’, uma plataforma lançada pela companhia em 2016 que recompensa usuários ao completarem tarefas como verificar monumentos, verificar traduções do Google Tradutor, transcrição de imagens e etc. O objetivo, assim como no Google Fotos, é fornecer dados para ajudar os algoritmos da empresa, melhorando os serviços do Google e a experiência do usuário.

Não há previsão da chegada do recurso para dispositivos iOS.

Barra de pesquisa

Alguns usuários do Google Chrome podem ter problema com o redirecionamento de buscas para search.yahoo.com. Isso acontece principalmente ao baixar aplicativos de terceiros que, sem consentimento, agregam o site de buscas ao navegador. A boa notícia é que, em poucos passos, é possível reverter essa configuração. Acompanhe este tutorial e saiba como tirar o Yahoo da barra de pesquisa do Chrome.

O passo a passo abaixo vai fazer com que o Google volte a ser o motor de busca padrão no Chrome:

1-Abra o Google Chrome no seu computador;

2-Clique no ícone com três pontinhos no canto superior direito da tela;

3-Clique em “Configurações” (ou “Definições”, dependendo da atualização do Chrome);

4-Desça a página até chegar na categoria “Motor de pesquisa”;

5-Clique na setinha ao lado de “Motor de pesquisa utilizado no Google Chrome” e mude para a opção “Google”.

Quando você abrir uma nova guia, o Chrome automaticamente vai usar o novo buscador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia