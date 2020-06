Rio Grande do Sul São Gabriel confirma segundo óbito por coronavírus e total de mortes sobe para 240 no Rio Grande do Sul

2 de junho de 2020

A vítima mais recente é uma mulher de 60 anos que estava internada no Hospital Santa Casa de São Gabriel

A Prefeitura de São Gabriel, na Região Central do Estado, confirmou na manhã desta terça-feira (02) a segunda morte por Covid-19 na cidade. Com isso, sobe para 240 o número total de óbitos em decorrência da doença no Rio Grande do Sul. O Estado contabiliza ainda 10.017 casos confirmados do novo coronavírus.

A vítima mais recente é uma mulher de 60 anos que estava internada no Hospital Santa Casa de São Gabriel. A paciente estava na UTI (unidade de terapia intensiva) da casa de saúde e faleceu na noite de segunda-feira (01).

Desde que Campo Bom, no Vale do Sinos, registrou o primeiro paciente contaminado, em 10 de março, a doença já chegou a 292 cidades gaúchas. Nos últimos 12 dias, também em função da testagem maior da população, o total de casos dobrou.

