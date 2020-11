Porto Alegre Sebastião Melo e Manuela D’Ávila vencem o primeiro turno da eleição para prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Candidatos do MDB e do PCdoB obtiveram, respectivamente, 31% e 29% dos votos válidos. (Foto: Divulgação)

O segundo turno da disputa à prefeitura de Porto Alegre (RS) terá como adversários Sebastião Melo (MDB), com 200.280 votos (31%), e Manuela d’Ávila (PCdoB), com a preferência de 187.262 eleitores (29%) – escore divulgado no final da noite deste domingo pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em terceiro lugar ficou o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), com 136.063 votos (21,07%).

A lista tem, nas posições seguintes, Juliana Brizola (PDT) com 41.407 votos (6,41%), Fernanda Melchionna (Psol) com 27.994 (4,34%), Valer Nagelstein (PSD) com 20.033 (3,1%), João Derly (Republicados) com 19.004 (2,94%), Gustavo Paim (PP) com 7.989

(1,24%), Rodrigo Maroni (Pros) com 3.314 votos (0,51%), Montserrat Martins (PV) com 1.415 (0,22%), Julio Flores (PSTU) com 852

(0,13%) e Luiz Delvair (PCO) 142 votos (0,02%).

Um dos aspectos que chamam a atenção nos resultados desta eleição municipal são os altos índices de abstenção e votos não dedicados aos candidatos a prefeito. Foram 645.613 votos válidos (89,11%), 36.678 brancos (5,06%), 42.076 nulos (5,81%) e 358.217 (33,08%) abstenções – quase a soma dos votos dos dois primeiros colocados.

Campanha dos vencedores

Advogado e atualmente deputado estadual, Sebastião Melo tem 62 anos. Ele foi vice-prefeito da capital gaúcha na gestão de José Fortunati (2013-2016). Ele recebeu oficialmente, na semana passada, o apoio de Fortunati (PTB), que renunciou na última quarta-feira, após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) indeferir a candidatura de seu vice da chapa, André Cecchini (Patriota), resultando assim na impugnação completa da chapa.

Já Manuela D’Ávila tem 39 anos e é formada em Jornalismo pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). Ela liderou as pesquisas de intenção de voto durante toda a campanha. Considerada a principal liderança da esquerda em Porto Alegre, foi vice na chapa de Fernando Haddad (PT) no pleito presidencial de 2018, vencido por Jair Bolsonaro (então pelo PSL).

