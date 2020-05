Acontece Sebrae RS promove o Meetup Online com a temática Startups x Covid19

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução/ Site do Sebrae RS)

O Meetup Online do StartupRS vai tratar de inovação, mercado e boas práticas. Ele vai acontecer nesta quinta-feira (7), e vai abordar Startups versus Covid-19. O evento contará com a participação de quatro convidados especiais: Marco Poli (Closed Gap Ventures), Victor Silva (EBANX), Marcio Jappe (Semente Negócios) e Gabriel Engel (Rocket.Chat).

“Queremos trazer um debate com conteúdo relevante para o ecossistema de startups, relacionado aos efeitos causados pelo coronavírus. Vamos tratar de alguns pontos importantes como investimentos, o que as startups devem priorizar nesse momento e como essas empresas trabalharam e se posicionaram, olhando sempre para as dificuldades e as oportunidades”, salienta a coordenadora de startups do Sebrae RS, Débora Chagas.

As inscrições podem ser feitas através do link. Fique atento porque o link para acompanhar a transmissão ao vivo será enviado quatro horas antes do início do evento para o e-mail dos participantes inscritos. Saiba mais aqui.

Confira a programação:

19h – Mediação e apresentação dos convidados

Débora Chagas – Coordenadora de Startups do Sebrae RS

19h15 – Um olhar sobre os investimentos em startups durante a pandemia

Marco Poli – Closed Gap Ventures

19h30 – O que priorizar na startup em tempos de crise

Marcio Jappe – CEO Semente Negócios

19h45 – Os desafios e oportunidades de um Unicórnio na crise

Victor Silva – Inside Sales do EBANX

20h – Como crescer e encontrar oportunidades durante a pandemia

Gabriel Engel – Founder e CEO da Rocket.Chat

20h15 – Debate com os painelistas

21h – Encerramento

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece