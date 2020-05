Acontece Programa Mesa Brasil Sesc segue com a campanha de arrecadação de alimentos para ajudar gaúchos a enfrentarem a Covid-19

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução/ Programa Mesa Brasil)

O Mesa Brasil Sesc já arrecadou mais de 210 toneladas de alimentos, e com isso, já beneficiou mais de 87 mil pessoas neste período de pandemia no Rio Grande do Sul. A rede de solidariedade do Sistema Fecomércio-RS, tem se fortalecido e segue precisando de apoio para ajudar mais pessoas. Em atuação no RS desde 2003, o programa continua operando mesmo em meio ao enfrentamento ao coronavírus e, observando as orientações das autoridades de saúde, com um trabalho fundamental de ajuda a famílias em vulnerabilidade social.

O programa possui parceria do Sindiatacadistas, e a partir deste mês, também estão sendo aceitas doações de valores por meio de transferências ou depósitos bancários. Toda a comunidade pode contribuir, mesmo sem sair de casa, doando com qualquer quantia, uma doação de R$ 5, por exemplo, equivale a 1kg de alimento, que irá ajudar a complementar cerca de cinco refeições.

Em 2019, o programa arrecadou mais de 1.400 toneladas de alimentos para 760 organizações da sociedade civil, complementando a refeição de mais de 100 mil pessoas. O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde. A programação on-line e gratuita segue sendo atualizada nas redes sociais e no site.

Dados bancários para quem deseja ajudar:

SESC – Sesc Mesa Brasil 2020

Banco do Brasil

Agência: 3418-5

Conta Corrente: 6461-0

Conta Cadastrada no CNPJ: 03.575.238/0001-33

