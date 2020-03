Mundo Segurança demitido mantém reféns em shopping nas Filipinas

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

O atirador, um ex-segurança do shopping na cidade, matou um homem quando ele entrou no escritório da administração Foto: Reprodução O atirador, um ex-segurança do shopping na cidade, matou um homem quando ele entrou no escritório da administração. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem foi baleado e cerca de 30 pessoas foram feitas reféns na segunda-feira (02) por um homem armado em um shopping na capital filipina Manila, onde a polícia e os negociadores tentavam acabar com o impasse pacificamente.

O atirador, um ex-segurança do shopping na cidade, matou um homem quando ele entrou no escritório da administração e mantém cerca de 30 prisioneiros, segundo o prefeito da cidade, Francis Zamora. “Ele está carregando uma pistola. Ele está gritando que tem uma granada, mas não temos como confirmar isso com certeza”, disse Zamora.

Uma equipe da SWAT foi vista entrando no shopping, que conta com mais de 100 lojas. Os compradores foram evacuados e um cordão de segurança foi estabelecido em torno do local.

O atirador foi demitido pela empresa que fornece segurança para o shopping e tentou envolver outros guardas, disse Zamora, acrescentando que estava exigindo falar com seus ex-colegas por videochamada. “Ele estava tentando inicialmente conseguir que os outros guardas se juntassem a ele para algum tipo de golpe de estado contra a administração do shopping”, disse.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário