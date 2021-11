Tecnologia Seis funções que a geladeira smart pode fazer e a tradicional não

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Geladeiras smart permitem ver os alimentos sem abrir a porta. (Foto: Reprodução/LG)

As geladeiras smart são produtos que apresentam acesso à internet e por isso podem ser controladas à distância pelo celular. A característica inteligente permite que os eletrodomésticos desempenhem uma série de funções diferentes dos modelos convencionais. No caso das geladeiras, é possível acompanhar a validade dos alimentos e interagir com as telas que exibem calendários, fotos e outras informações, por exemplo. Além disso, os modelos podem economizar energia e diminuir a conta de luz.

Estes refrigeradores trazem especificações mais avançadas e, por isso, podem ter preços mais altos. É comum encontrar valores a partir de R$ 10 mil nas opções mais simples e cifras que alcançam os R$ 29 mil nos eletrodomésticos mais elaborados, como produtos da Samsung e LG, por exemplo. Confira a seguir seis funções exclusivas das geladeiras inteligentes.

1. Ver os alimentos armazenados de qualquer lugar

Uma das funcionalidades oferecidas pelas geladeiras smart é a de exibir imagens internas do refrigerador pelo app ou, em alguns casos, na tela que fica na porta do próprio eletrodoméstico. Desta forma, é possível conferir os alimentos armazenados sem precisar abrir a geladeira, tarefa que pode ser feita até mesmo à distância com a ajuda do smartphone.

A função pode ajudar na hora de fazer a lista de compras ou mesmo ao verificar a validade dos alimentos, por exemplo. Alguns modelos vão além e permitem que as comidas guardadas sejam “cadastradas” em uma plataforma que pode avisar quando o vencimento estiver próximo. O modelo GC-X247CSB1, da LG, dispõe de uma porta auxiliar que também é capaz de iluminar a geladeira quando recebe um toque duplo. O refrigerador com essa tecnologia é disponibilizado por cifras a partir de R$ 18.999.

2. Alta economia de energia

A economia de energia é um dos destaques na maioria dos aparelhos smart, inclusive das geladeiras. Elas dispõem de vários mecanismos que ajudam a diminuir a conta de luz, a começar pelo motor Inverter, que acompanha grande parte dos modelos. O sistema é visto com frequência em aparelhos de ar-condicionado e, no caso dos refrigeradores, ele mantém o funcionamento contínuo dos motores. Isso evita o movimento de “liga e desliga”, diminuindo os picos de energia.

Outro fator encontrado em alguns modelos específicos é a economia de energia ocasionada pela porta auxiliar. Chamada de Door-in-Door ou de food showcase, estes compartimentos de acesso rápido alocam alimentos que são consumidos com frequência, o que evita que a porta maior seja aberta sem necessidade. Assim, o equipamento oscila menos de temperatura. Os modelos que disponibilizam esta característica são o GR-X228NMS1, da LG e o RF22R, da Samsung, disponíveis por R$ 24.099 e R$ 17.549, respectivamente.

Configurações específicas para cada momento da rotina, como modo festa e modo compra, ajudam o produto a operar de acordo com a demanda, seja adaptando-se a abertura com maior frequência ou diminuindo a temperatura para receber novos alimentos vindos do hortifruti.

3. Controle pelo celular ou por assistentes de voz

Acionar o modo compra quando ainda estiver no supermercado é uma das possibilidades de controle via celular – presente apenas nas geladeiras smart. Isso faz com que o refrigerador se adeque à temperatura ideal para receber os novos alimentos um pouco antes de eles chegarem. Vale ressaltar que o controle de temperatura pode ser feito de forma independente, ou seja, algumas áreas podem receber maior refrigeração do que outras, aspecto que ajuda a manter geladas apenas as partes que interessam.

As geladeiras inteligentes são compatíveis também com assistentes virtuais, como Bixby e Google Assistente, o que permite que vários ajustes sejam feitos por comando de voz. Ou seja, caso o usuário queira programar um modo específico para um determinado horário ele pode pedir para que a assistente controle de acordo com as coordenadas enviadas por voz.

Essa funcionalidade está presente em todos os modelos, desde os mais simples, como o GC-L247SLU da LG – disponível por R$ 10.449 – até os mais elaborados, como a RF23R6201SR, da Samsung, de R$ 12.702.

4. Notificações importantes

Uma situação comum na rotina de qualquer casa é quando a porta da geladeira não é fechada corretamente – o que pode consumir mais energia e prejudicar o produto no longo prazo. As notificações dos modelos inteligentes servem, entre outras coisas, para alertar em situações como essa, seja por alarme sonoro ou por um aviso no celular.

Outra questão recorrente é a necessidade de trocar o refil do dispenser de água e gelo que costuma integrar a dinâmica dos refrigeradores. Quando o sistema detecta que é o momento de substituir, o usuário é informado pelo telefone sobre a demanda.

5. Hub para controlar a casa conectada

Para quem já possui outros dispositivos inteligentes em casa, a geladeira smart surge como uma alternativa para controlar os itens. Entretanto, essa é uma oferta presente em modelos específicos, como a RF27T5501SG, da Samsung, que traz o painel interativo chamado de Family Hub por um preço mais elevado: R$ 28.830.

Os refrigeradores que dispõem desta função permitem que uma TV ou uma lâmpada inteligente seja controlada pela tela alocada em uma das portas da geladeira. O painel também pode programar o funcionamento dos aparelhos, bem como controlar as próprias funções.

6. Reprodução de vídeos, fotos, receitas, músicas e mais

Esta opção pede pela mesma ferramenta da função acima, que é o display interativo visto em um dos refrigeradores da Samsung. O painel é capaz de exibir não apenas o interior da geladeira ou um hub de controle de aparelhos smart, mas também conteúdos extras de entretenimento e que ajudam na rotina como notícias, vídeos e outros.

Há também a soundbar de 25 Watts de potência que acompanha a tela, complemento que ajuda a conferir som aos vídeos de receitas na hora de preparar algum alimento, por exemplo. É possível também checar o calendário, a previsão do tempo ou mesmo exibir fotos e fazer uma espécie de porta-retrato interativo.

