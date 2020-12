Agro Seis municípios gaúchos registram focos de gafanhotos

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Gafanhoto da espécie Zoniopoda iheringi Foto: Entomologia/Ufpel Gafanhoto da espécie Zoniopoda iheringi. (Foto: Entomologia/Ufpel) Foto: Entomologia/Ufpel

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS divulgou nesta quinta-feira (03) um relatório de monitoramento do surto de gafanhotos no Estado. Os levantamentos foram realizados na Região Noroeste, de acordo com a notificação da ocorrência de focos de gafanhotos em seis municípios gaúchos.

Segundo o engenheiro agrônomo e chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da secretaria, Ricardo Felicetti, no local foram coletados gafanhotos para identificação das espécies que estão ocorrendo na região, informando, também, a incidência e a intensidade de desfolha nos cultivos e áreas de mata.

Conforme Felicetti, os municípios com relatos de focos são: Santo Augusto, São Valério do Sul, Chiapeta, Coronel Bicaco, Campo Novo e Bom Progresso.

“Foram identificadas pelos especialistas duas espécies de gafanhotos pertencentes à família Romaleidae: Zoniopoda iheringi e Chromacris speciosa. Não se tratam de gafanhotos migratórios da família Acrididae, pela qual foi motivada a Portaria de Emergência Fitossanitária devido ao risco de ingresso pela Argentina em maio”, esclareceu o agrônomo.

Acesse aqui o relatório completo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro