Por Flavio Pereira | 7 de fevereiro de 2020

Prefeito Nelson Marchezan Jr. com o presidente da Câmara, vereador Reginaldo Pujol. (Foto: Leonardo Contursi/CMPA)

O prefeito de Porto Alegre, Marchezan Júnior, foi pessoalmente à Câmara de Porto Alegre dialogar com os vereadores sobre alguns projetos, em especial o chamado “pacote da mobilidade urbana”. “Não é uma reunião de trabalho. É uma reunião de bom início”, definiu o prefeito no encontro ocorrido no gabinete do presidente da Casa, Reginaldo Pujol. A disposição do prefeito animou os vereadores a retomarem o tema da mobilidade urbana.

Debate da mobilidade urbana em primeiro plano

A necessidade do Legislativo seguir debatendo o tema da mobilidade urbana, manifestada pelo prefeito, está na linha do bom senso. Ante a disposição de alguns vereadores de rechaçarem as propostas sem apresentar uma alternativa, a sugestão para que o Legislativo promova o debate e decida, parece razoável. Um fato novo trazido pelo prefeito aos vereadores poderá contribuir para esse debate: a estimativa do valor que a passagem do transporte coletivo pode alcançar. “A EPTC deve concluir o cálculo técnico, mas os indícios são de que a passagem terá um aumento elevado”, advertiu o prefeito.

Agronegócio movimentou US$ 11,8 bi em 2019 no RS

São animadores os dados trazidos ontem pelo do estudo Indicadores do Agronegócio do RS: exportações e emprego formal em 2019, indicando que, mesmo diante de uma queda em relação ao ano anterior, as exportações do agronegócio gaúcho somaram US$ 11,8 bilhões em 2019, mantendo a pujança do setor. O estudo foi elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento.

CPI não conseguiu ouvir ninguém

Os depoimentos previstos ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Porto Alegre que investiga denúncias de irregularidades na gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior não se realizaram. Os dois convocados, autores das denúncias que originaram a criação da comissão, não compareceram. A CPI deverá buscar apoio judicial para garantir os depoimentos.

Silêncio diante da agressão a Regina Duarte

Oportuna a manifestação feita ontem pela vereadora Comandante Nádia (MDB) na Câmara de Porto Alegre, criticando o silêncio diante da fala do ator José de Abreu de que “vagina não transforma uma mulher em ser humano. Eu não vou parar, sou radical mesmo e estou em um caminho sem volta”. A vereadora foi enfática: “nós, mulheres, ficamos extremamente indignadas com essa atitude. Quando aconteceu o caso de denúncia de assédio contra José Mayer, todas as atrizes fizeram campanha contra o assédio moral e sexual. Para a minha surpresa, ninguém se manifestou até agora sobre o pronunciamento de José de Abreu”. Comandante Nádia lembrou haver “silêncio da esquerda nessas situações”.

Reforma da Previdência vai parar no STF

Um derradeiro esforço será feito pela União Gaúcha em Defesa da Previdência Publica para barrar a reforma da Previdência Estadual, recentemente aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo governador Eduardo Leite. o grupo de entidades que forma a União Gaucha, constituiu o advogado Ayres Brito, ex-presidente do STF, para questionar a constitucionalidade da medida.

