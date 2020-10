Colorado ainda fará um último treino na tarde desta sexta-feira (30) no CT do São Paulo, antes da partida que acontece neste sábado (31)

Passado o primeiro compromisso na Copa do Brasil, o colorado agora foca em vencer o primeiro turno do Brasileirão. Para isso, Eduardo Coudet deve ir com força máxima contra o Corinthians neste sábado (31). Na partida contra o Atlético-GO na última quarta-feira (28), praticamente todos os titulares foram poupados para o confronto do final de semana. Apenas Marcelo Lomba, Marcos Guilherme e Victor Cuesta estavam entre os titulares que iniciaram o jogo.