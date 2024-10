Acontece 31º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura abordará fomento, crédito e ações para mitigação da estiagem

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

31ª edição será realizada no Auditório Alceu Collares, na sede da Famurs Foto: Divulgação Alternativas para o problema serão abordadas no evento, como a retenção da água da chuva para momentos críticos de seca. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Os gestores do agro estarão reunidos nos dias 5 e 6 de novembro para mais uma edição do Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura. A 31ª edição será realizada no Auditório Alceu Collares, na sede da Famurs, e tem como tema norteador das discussões, a informação e o fomento como aliados dos gestores.

Promovido pela Famurs, através da Área Técnica de Agricultura, o tradicional encontro tem o objetivo de atualizar e gerar novos conhecimentos aos gestores municipais do agronegócio. O evento irá reunir prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, técnicos, servidores e demais interessados na área.

Durante os dois dias de seminário, haverá painéis com temas importantes para o setor, como ações e políticas de fomento, linhas de crédito, prognósticos climáticos e ações para mitigação de estiagens, inspeção municipal e o mercado da agroindústria familiar. Outros assuntos, como encerramento de mandato e ferramentas de apoio para uma boa gestão, também comporão a programação do evento, bem como a apresentação dos projetos vencedores do 6º Prêmio Boas Práticas na categoria Desenvolvimento Rural.

O evento é gratuito e possui vagas limitadas. Interessados devem realizar sua inscrição pelo link bit.ly/31seminarioagriculturaRS. Os certificados de participação serão disponibilizados ao término do evento.

O 31º Seminário dos Secretários Municipais de Agricultura conta com o apoio do Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura do RS (Consema/RS) e patrocínio do Banrisul e da Governança Brasil.

