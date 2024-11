Cláudio Humberto Senado não aguenta ritmo e volta ao “semipresencial”

Por Cláudio Humberto | 5 de novembro de 2024

A paz das greves. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Após uma semana de presença obrigatória em Brasília, após a folga a pretexto das eleições municipais, o Senado presidido por Rodrigo Pacheco (PSD-MG) retornou esta semana às sessões “semipresenciais”, nas quais os parlamentares estão dispensados do ponto e podem votar à distância. Nesta terça-feira (5), por exemplo, o plenário tem prevista só a análise do projeto que cria o mercado de carbono no Brasil com o SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa.

Sem sequência

O segundo turno da eleição foi realizado no domingo 27 de outubro. Na semana seguinte parlamentares tiveram de bater ponto no Congresso.

Longo caminho

A criação do SBCE está parada no Senado desde fevereiro, quando chegou da Câmara dos Deputados, onde tramitou por seis anos.

Tem essa

Com o feriado do Dia República na sexta-feira (15), a próxima semana será mais curta na Praça dos Três Poderes. E a folga se amplia.

Inutilidade

Além de duas audiências nessa segunda-feira (4), não há reuniões das comissões agendadas para esta semana, no Senado.

Enrolação de Elmar incomoda deputados do União

A demora de Elmar Nascimento (União-BA) para jogar a toalha e se retirar da disputa pela presidência da Câmara incomoda colegas de partido, que temem passar dois anos “na chuva”. Mesmo que fosse o ungido de Arthur Lira (PP-AL), Elmar não teria vida fácil para se viabilizar presidente, segundo avaliam correligionários, já que não é bem-quisto pelo baixo clero. A turma reclama que nunca foi bem tratada pelo deputado, que é o líder do maior bloco da Câmara com 161 deputados.

Meu pirão

Com o avanço de Alcolumbre (AP) no Senado, nem o União apostava que a sigla iria presidir duas Casas. Acham que Elmar quer se cacifar.

Cair pra cima

Colegas do União reclamam que Elmar tenta fazer uma limonada, faturando boas relatorias e negociando a presidência da CCJ.

Tudo meu

Ainda nesta segunda (4), Elmar emplacou mais uma: é o relator do projeto sobre emendas, tema de muito interesse dos parlamentares.

Fazendo beicinho

Petistas bem posicionados dizem que o passeio na Europa era só Fernando Haddad fazendo beicinho porque Lula não dava a mínima à sua insistência para anunciar cortes. Lula captou a mensagem.

Ladeira abaixo

A decadência pode ser ridícula: a esquerda brasileira, inclusive na mídia, tem novo ídolo: Kamala Harris. Não deixa de ser um avanço, após décadas de culto a tiranos como Josef Stálin ou Fidel Castro. Que fase…

Senado dorme

Até no período eleitoral a Comissão de Relações Exteriores da Câmara trabalhou normalmente, mas a mesma comissão no Senado, apesar das guerras e dos abusos do Maduro, continua às moscas. Vexatório.

Puro protocolo

O PSB deve se reunir nesta terça para sacramentar apoio a Hugo Motta (Rep-PB) à presidência da Câmara. Sem surpresas. A maioria dos deputados já sinaliza apoio a Motta, mas o partido busca a unanimidade.

Cópia mal feita

Para o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), a PEC da Segurança de Lula é “corta e cola” da lei venezuelana. “É mais marketing para dizer que estão fazendo alguma coisa do que para resolver algum problema”.

Ele de novo não

Eduardo Girão (CE), único representante do Novo no Senado, declarou apoio à candidatura independente de Marcos Pontes (PL-SP) a presidente. Davi Alcolumbre (União-AP) “é retrocesso” diz o senador.

Titanic

Não só Arthur Lira pulou fora da naufragada candidatura de Elmar Nascimento à presidência da Câmara. O PDT já tinha feito juras de amor, mas também deve se bandear para Hugo Motta (Rep-PB).

Pedala, ANS

O Ministério Público Federal aplicou um pedala na ANS para cumprir sua função básica: regulamentar o setor de planos de saúde. O MPF avalia como “insuficiente” a regulação da ANS para evitar reajustes abusivos.

Pensando bem…

…enquanto isso, nos Estados Desunidos, as eleições foram realizadas há mais de uma semana.

PODER SEM PUDOR

A paz das greves

No começo dos anos 1980, um repórter encontrou Magalhães Pinto, velha raposa, e foi logo puxando conversa: “⁠Tudo bem em Minas, deputado?” Ele respondeu: “⁠Minas está calma, em paz.” O repórter questionou: “⁠E as greves de motoristas, comerciários, funcionários, todo mundo?…” A velha raposa concordou: “⁠Pois é, meu filho, por isso mesmo. Minas está calma. Está tudo parado, tudo fechado. Tudo em paz.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

