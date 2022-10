Geral Sete quilos de cocaína e 1 quilo de “supermaconha” são descobertos nos Correios; a droga estava camuflada em produtos fitoterápicos

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Potes com drogas estavam camuflados em produtos fitoterápicos e foram achados com ajuda de cães farejadores. (Foto: Receita Federal/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais uma ação de combate ao tráfico realizada este mês, a Receita Federal em Pernambuco encontrou, nesta terça-feira (18), em encomendas postadas nos Correios, 7 quilos de cocaína e 1 quilo de skunk, a “supermaconha”. As drogas estavam camufladas em produtos fitoterápicos.

A operação, realizada na central de distribuição da empresa, no Recife, contou com cães farejadores.

De acordo com nota divulgada pela Receita Federal, as encomendas foram postadas em Mato Grosso do Sul.

Dentro de uma das embalagens, estavam os 7 quilos de cocaína. Em outra, um cão localizou a “supermaconha”. A cadela Ursa, da raça Pastor Belga Malinois, indicou a presença dos entorpecentes.

Ainda segundo a Receita Federal, a ação fez parte do “trabalho contínuo” da Equipe K9, da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp04), no Centro de Distribuição dos Correios.

Após os trabalhos de atuação e apreensão, todas as substâncias foram encaminhadas para a PF (Polícia Federal) em Pernambuco. Imagens divulgadas pela Receita federal mostram os frascos que tinham drogas dentro.

Mais drogas

No dia 6 de outubro, cães farejadores encontraram mil comprimidos de ecstasy, cocaína, maconha e frascos de lança perfume. A ação também aconteceu na Central de Distribuição dos Correios, na capital pernambucana.

No dia 5 do mesmo mês, os cachorros localizaram quatro quilos de cocaína e R$ 60 mil e notas falsas, no mesmo local. Parte da droga também estava camuflada em 54 frascos de produtos fitoterápicos.

Haxixe

Em outro caso, a Polícia Federal apreendeu, na tarde desta segunda-feira (17/9), duas encomendas postais contendo 80g de haxixe (uma das formas de apresentação da maconha), ocultados em embalagem de ração para cães, e 425g de maconha em forma de biscoitos.

Ambas apreensões estavam inseridas em encomendas postais para destinatários em Fortaleza, sendo apreendidas durante fiscalização de rotina nos Correios. A ação teve a participação do cão detector de drogas “Inu”. A atuação se desenvolveu em parceria com a SEFAZ e Correios.

O cão farejador apontou a existência de produtos suspeitos nas encomendas despachadas de Salvador/BA e Curitiba/PR para a capital cearense. Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga oculta nas encomendas postais.

A carga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal. Não houve prisão. A PF investigará as circunstâncias do crime em Inquérito Policial. Os envolvidos podem responder por tráfico de drogas, crime com penas de até 15 anos de reclusão. As informações são do portal de notícias G1 e da PF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral