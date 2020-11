Economia Setor de serviços tem quarta alta seguida, mas segue abaixo do nível pré-pandemia

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apesar do avanço de 1,8% em setembro, setor segue 8% abaixo do patamar de fevereiro e continua mostrando recuperação mais lenta do que a observada no comércio e indústria Foto: Divulgação Apesar do avanço de 1,8% em setembro, setor segue 8% abaixo do patamar de fevereiro e continua mostrando recuperação mais lenta do que a observada no comércio e indústria. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,8% em setembro, na comparação com agosto, segundo divulgou nesta quinta-feira (12) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar de engatar a quarta alta seguida, o setor ainda não conseguiu recuperar o patamar pré-pandemia e continua mostrando recuperação mais lenta do que a observada no comércio e indústria.

“O volume de serviços ainda se encontra 18,3% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014 e 8% abaixo de fevereiro de 2020”, informou o IBGE, destacando que o ganho acumulado de 13,4% em 4 meses foi insuficiente para compensar a perda acumulada de 19,8% entre fevereiro e maio.

Embora o ritmo de recuperação tenha desacelerado, a alta de 1,8% em setembro foi o maior avanço já registrado para meses de setembro em toda a série histórica iniciada em 2011. Em relação a setembro de 2019, o setor recuou 7,2%, a sétima taxa negativa seguida nessa base de comparação.

Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, o setor de serviços ainda precisa avançar 8,7% para recuperar o patamar de fevereiro, mês que antecedeu o início das medidas de isolamento para contenção do coronavírus.

Perda de 8,8% no acumulado no ano e queda recorde em 12 meses

No acumulado no ano, setor ainda tem queda de 8,8% frente ao mesmo período do ano passado, maior perda já registrada para meses de setembro em toda a série histórica do IBGE, com expansão em apenas 25,3% dos 166 tipos de serviços investigados.

Em 12 meses até setembro, a perda acelerou para uma taxa recorde de -6%, vindo de -5,3% em agosto, chegando também ao resultado negativo mais intenso da série deste indicador.

A receita nominal do setor cresceu 2% em setembro, frente ao mês imediatamente anterior, mas caiu 7,5% na comparação anual. No acumulado no ano, o indicador mostra baixa de 8,1%. Em 12 meses, diminuiu 4,7%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia