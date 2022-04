Inter Shakhtar Donetsk oficializa empréstimo de Vini Tobias, ex-Inter, para o Real Madrid

Por Andrei Severo * | 1 de abril de 2022

Inter pode receber boa grana caso o jovem jogador agrade o clube espanhol Foto: Divulgação / Shakhtar Donetsk Foto: Divulgação / Shakhtar Donetsk

O Shakhtar Donetsk confirmou, na manhã desta sexta-feira (01), por meio de suas redes sociais, o empréstimo do lateral-direito ex-Inter, Vinicius Tobias, ao Real Madrid, até o final da temporada 2022/2023, com passe fixado.

Conforme apurado pela Rádio Grenal, o colorado possui 10% do vínculo do jovem de 18 anos em uma futura venda com valores acima de 15 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões na atual cotação). Além disso, o clube gaúcho também tem 4% oriundo do percentual de formação do atleta.

O jogador chegará inicialmente integrando o grupo do Real Madrid Castilla, equipe B do clube espanhol. Vinicius Tobias ainda não estreou profissionalmente na carreira, tendo em vista que atuou nas bases do Inter e Shakhtar.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

