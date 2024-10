Futebol Sob pressão, Seleção Brasileira enfrenta o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dorival tem uma série de desfalques para esta Data Fifa. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Dorival tem uma série de desfalques para esta Data Fifa. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico Dorival Júnior e o diretor de seleções Rodrigo Caetano admitiram: há um clima de pressão no ar da Seleção Brasileira, que busca uma Data Fifa vitoriosa para afastar o panorama de crise. O primeiro desafio será nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), contra o Chile, em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias. O adversário, atual penúltimo colocado na tabela, tem histórico de “ajudinhas” ao Brasil.

Dorival tem uma série de desfalques: Alisson, Bremer, Guilherme Arana, Vinicius Júnior e Éder Militão foram cortados, sendo substituídos por Weverton, Beraldo, Alex Telles, Andreas Pereira e Fabrício Bruno. Com isso, terá que escalar mais um Brasil diferente. O atacante Igor Jesus, do Botafogo, e o lateral-esquerdo Abner, do Lyon, serão titulares contra o Chile já em suas primeiras convocações à Seleção.

Destaque e capitão do Barcelona na atual temporada, Raphinha deve atuar centralizado, como vem jogando no time espanhol, com Savinho na ponta direita e Rodrygo pela esquerda.

O Brasil entra na 9ª rodada ocupando apenas a 5ª posição, com 10 pontos, oito a menos que a líder Argentina. Vale lembrar que, para a Copa do Mundo de 2026, seis seleções se classificam diretamente, e a 7ª colocada disputa a repescagem.

Além do Chile, a Seleção enfrenta ainda o Peru nesta Data Fifa. A partida será na próxima terça-feira (15), às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os peruanos são, atualmente, os lanternas das Eliminatórias. Ou seja, esta sequência será fundamental para Dorival Júnior ter mais tranquilidade em seu trabalho na Seleção Brasileira. Por outro lado, tropeços podem gerar mais uma mudança no comando técnico do time da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/sob-pressao-selecao-brasileira-enfrenta-o-chile-pelas-eliminatorias-da-copa-do-mundo/

Sob pressão, Seleção Brasileira enfrenta o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

2024-10-10