Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) confirmou, na tarde desta sexta-feira (20), mais quatro casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, até o momento, o número chega a 41 no Estado.

Os casos são de um homem, 55 anos, de Santana do Livramento (viagem a SP, RJ e BA); um casal de Ivoti (homem de 60 anos e mulher de 58 anos) com viagem para os Emirados Árabes e uma mulher, 60 anos, de Erechim (com viagem para os Emirados Árabes).

Isolamento domiciliar

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou também nesta sexta-feira a Portaria SES nº 211/2020, que estabelece o protocolo de isolamento domiciliar obrigatório de 14 dias em todo o Estado para pessoas com sintomas gripais, independentemente de confirmação laboratorial da Covid-19.

Em caso de piora dos sintomas, deve-se procurar uma unidade de atendimento para avaliação clínica. O protocolo não se aplica a servidores das áreas da saúde e segurança.

O texto ainda prevê que os exames coletados de profissionais que trabalham na rede primária de saúde ou em urgências e emergências e de profissionais do sistema prisional tenham prioridade para o diagnóstico da Covid-19.

A secretária Arita explica que o conteúdo do documento foi elaborado em conjunto com Ministério Público, Simers (Sindicato Médico do RS), Cremers (Conselho Regional de Medicina) e demais entidades integrantes do COE (Centro de Operações e Emergência).

