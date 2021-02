Os soldados que foram expulsos do Exército britânico por sua orientação sexual ou identidade de gênero poderão recuperar suas medalhas, anunciou nesta terça-feira (16) o Ministério da Defesa.

Até uma mudança na legislação em 2000, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros não podiam servir no Exército britânico.

Alguns foram expulsos (entre 200 e 250 por ano, segundo o jornal The Guardian) e perderam suas medalhas quando foram desmobilizados.

Em seu site, o Ministério da Defesa declarou estar “empenhado em remediar esse erro histórico”, implementando “uma política que permita a essas pessoas reivindicarem a devolução de suas medalhas”.

Os soldados afetados – ou seus parentes próximos, caso já tenham morrido – podem agora solicitar que seu caso seja examinado e receberão uma nova medalha se o caso for aprovado.

O primeiro-ministro Boris Johnson comemorou a notícia, que permitirá “enfrentar um erro histórico” e reparar esta “enorme injustiça”.

O anúncio também foi saudado pela associação de veteranos Fighting with Pride, que acolheu com agrado este “regresso dos veteranos LGTB+ à família militar (…) onde serão reconhecidos pelos seus serviços”.

A mudança ocorre após a batalha legal do ex-veterano da Guerra das Malvinas Joe Ousalice, que no ano passado conseguiu reaver a medalha que lhe foi confiscada quando foi forçado a deixar a Marinha Real por causa de sua orientação sexual.

Natural de Southampton, agora com 70 anos, ex-operador de rádio que também serviu no Oriente Médio e na Irlanda do Norte durante sua carreira de 18 anos, foi destituído de sua medalha por seus anos de serviço e boa conduta após ser condenado por um conselho de guerra em 1993 por sua bissexualidade.

Biden

Meses depois de chegar ao poder, em 2017, o ex-presidente americano Donald Trump anunciou que iria proibir o Departamento de Defesa de recrutar pessoas transgênero. Após a assinatura do memorando obrigatório, a medida entrou em vigor em 23 de março de 2018, num duro golpe para o coletivo transgênero, o elo mais fraco da comunidade LGBT, que com a Administração Barack Obama teve a possibilidade de mudar de sexo quando já fazia parte do Exército. Logo no início de seu mandato, em seu sexto dia, mais precisamente, cumprindo uma promessa de sua campanha eleitoral, o novo presidente dos EUA, Joe Biden, assinou uma ordem executiva suspendendo a proibição. “O presidente Biden entende que a identidade de gênero não pode ser uma barreira para o serviço militar e que a força dos Estados Unidos está em sua diversidade”, disse a Casa Branca em um comunicado. “Permitir que todos os americanos qualificados sirvam a seu país uniformizados é melhor para o Exército e melhor para o país, porque uma força inclusiva é uma força mais eficaz. Dito de modo mais simples, é fazer a coisa certa e é do nosso interesse nacional.”