Celebridades Solteira, Cleo desabafa sobre “carentena”: “Manas, é cada gatilho”

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Atriz e cantora aconselhou seguidores a manterem seus relacionamentos Foto: Instagram/Cleo Atriz e cantora aconselhou seguidores a manterem seus relacionamentos. (Foto: Instagram/Cleo) Foto: Instagram/Cleo

A “carentena” não atinge apenas os meros anônimos mortais. “Terror dos carinhas que pensam que são putão”, Cleo também parece estar sofrendo com a carência afetiva resultante do isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus.

Pelo menos é o que indica uma postagem feita em seu perfil no Twitter no sábado (02). “Vocês que têm um @ nessa quarentena, trate de ficar com eles, porque manas, é cada gatilho kkk”, publicou a atriz e cantora, que também usou as redes sociais para divulgar um vídeo em que “sensualiza” vestida com um traje de oncinha.

